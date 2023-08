Manchester City po 11-metrovkah osvojil premierni evropski superpokal

Nogometaši Manchester Cityja so po 11-metrovkah premagali trdoživo Sevillo in osvojil evropski superpokal.

Nogometaši Manchester Cityja so po 11-metrovkah premagali trdoživo Sevillo in osvojil evropski superpokal. Foto: Guliverimage

Nogometaši Manchester Cityja, aktualnega zmagovalca lige prvakov, so osvojili evropski superpokal. V Pireju so po izvajanju 11-metrovk s 6:5 (1:0; 1:1) premagali zadnjega prvaka evropske lige Sevillo in se razveselili četrte lovorike v tem koledarskem letu, prve v novi sezoni. To je prvi evropski superpokal za City.

Evropski superpokal Manchester City : Sevilla 6:5 (1:0, 1:1) Stadion Georgios Karaiskakis, sodniki: Letexier, Mugnier, Rahmouni (vsi Francija).

* Strelca: 0:1 En-Nesyri (25.), 1:1 Palmer (63.).

* Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Gvardiol, Foden, Rodri, Kovačić, Palmer (od 85. Alvarez), Haaland, Grealish.

* Sevilla: Bounou, Navas (od 83. Montiel), Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitić, Lamela (od 90. Suso), Torres (od 74. Sanchez), Ocampos, En-Nesyri (od 90 Mir).

* Rumeni kartoni: Bade, Lamela, Sanchez.

* Rdeči karton: /.

Evropski prvak Manchester City je v današnji spektakel v Pireju vstopil kot favorit. Po šampionski sezoni 2022/23, v kateri je osvojil kar trojno krono, je Josep Guardiola, ki v tem koledarskem letu ne bo več mogel računati na Kevina de Bruyna, ostal brez Ilkaya Gündogana in Riyada Mahreza, prišla pa sta Hrvata Joško Gvardiol in Mateo Kovačić, ki sta Cityju do zgodovinskega uspeha, prvega evropskega superpokala, pomagala od prve minute.

Sevilla je v 25. minuti povedla in si v nadaljevanju kljub terenski podrejenosti priigrala nekaj lepih priložnosti. Foto: Guliverimage Angleško moštvo je imelo od začetka terensko premoč in prevladovalo, a v 25. minuti so se veselili Španci. Po predložku Marcosa Acune z leve strani v kazenski prostor je z glavo zadel Youssef En Nesyri, Ederson je bil ob njegovem strelu brez možnosti. City je napadal, pritiskal, iskal izenačeneje, a mu rezultata do odmora ni uspelo spremeniti.

Tudi drugi polčas so bolje začeli Angleži, do izjemne priložnosti pa je v 50. minuti po lepi podaji Lucasa Ocamposa prišel strelec prvega gola En Nesyri. Sam se je znašel pred Edersonom, a ga ni uspel premagati.

Visoki gostje na superpokalni tekmi. Foto: Guliverimage Na drugi strani pa v 65. minuti lep predložek Rodrija pred gol, kamor je odlično vtekel Cole Palmer in z glavo izenačil na 1:1. Že v naslednjem napadu bi lahko Sevilla znova povedla, toda Ederson je še enkrat več posredoval po strelu En-Nesyrija.

City je v nadaljevanju še naprej terensko prevladoval, ob koncu rednega dela sta imela priložnost Ake in Kyle Walker, a jima Bona ni uspelo ugnati. Po rednem delu je na semaforju pisalo 1:1, tako da je o zmagovalcu odločalo izvajanje 11-metrovk.

Vseh prvih devet izvajalcev je bilo natančnih, tako da je bil peti izvajalec Seville Nemanja Gudelj pod velikim pritiskom. Srb je stresel prečko in City se je lahko veselil nove lovorike v tem letu.

Manchester City je osvojil četrto lovoriko v tem koledarskem letu, prvo v novi sezoni. Foto: Reuters

Sinje modri so ob 12-kilogramskem in 58 centimetrov visokem pokalu prejeli še pet milijonov evrov, Andaluzijci pa 3,8 milijona.