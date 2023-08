Slaba novica za Manchester City, De Bruyne bo odstoten več mesecev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan belgijske nogometne reprezentance in član evropskega in angleškega prvaka Manchester Cityja, Kevin De Bruyne, bo zaradi poškodbe z igrišč odstoten več mesecev. Kot je poročal The Athletic, je slabo vest za sinjemodre potrdil španski trener Cityja Pep Guardiola.