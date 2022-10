Po pretepu vsi v bolnišnico, kjer so se stepli še enkrat

Zakaj so se trije moški sprli in stepli, ni znano. S prerekanjem in pretepanjem so nadaljevali tudi v bolnišnici.

Zakaj so se trije moški sprli in stepli, ni znano. S prerekanjem in pretepanjem so nadaljevali tudi v bolnišnici. Foto: policija

Ponoči so novomeški policisti prejeli več klicev na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Ti so kasneje pristali v bolnišnici, kjer so spet ukrepali policisti, saj so pretep nadaljevali tudi tam.

V noči na 20. oktober je več novomeških policijskih patrulj ukrepalo v naselju Brezje, kjer so ugotovili, da so se trije kršitelji, stari 39, 21 in 16 let, sprli in stepli.

Vsi so bili pod vplivom alkohola, po pretepu pa so pristali v bolnišnici, kjer so morali ponovno posredovati policisti. Poškodovani so se namreč tudi tam sprli in se pretepali.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin pretepa, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Na podlagi ugotovitev bodo zoper vpletene na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge.