Policija svari: ne nasedajte takšnim telefonskim klicem

Storilca sta prišla po osebo domov in jo s svojim vozilom odpeljala na več različnih pošt, kjer je dvignila denar in ga predala storilcem.

Policija na območju celotne Slovenije v zadnjem času beleži več primerov goljufij, ko se storilci starejšim po telefonu predstavijo kot kriminalisti ali policisti in jih prepričajo, da gredo na banko, bankomat ali pošto, kjer naj dvignejo denar, da se bo preverilo, ali so bankovci pristni. Ob tem opozarjajo, naj tovrstnim prevaram ne nasedajo.

Na Policijski upravi (PU) Murska Sobota kot primer izpostavljajo prijavo v sredo, ko sta dva neznanca po telefonu prepričala starejšo osebo, da sta kriminalista in da naj z njima odide na pošto, kjer naj dvigne denar, da bosta preverila pristnost bankovcev.

Storilca sta prišla po osebo domov in jo s svojim vozilom odpeljala na več različnih pošt, kjer je dvignila denar in ga predala storilcem. Po prejemu denarja sta odšla in osebo pustila na pošti.

Tarča goljufov so predvsem starejši

Na PU Murska Sobota opozarjajo, da storilci vedno znova iznajdejo nove vrste prevar, pri čemer velikokrat poskušajo ogoljufati starejše osebe. Starostnikom zato svetujejo, naj bodo posebej pozorni, ko jih na domu obiščejo neznanci. Tudi svojcem starejših oseb svetujejo, naj se s svojimi starejšimi sorodniki pogovorijo o takšnih primerih. Ob tem naj jih opozorijo, da naj v svoje domove ne spuščajo neznancev. Če ti vztrajajo pri klicih in trkanju na vrata, pa policisti občanom svetujejo, naj jih obvestijo s klicem na številko 113.