Šahovska zveza bo preiskala obtožbe goljufanja Niemanna

V začetku meseca je prišlo do prvega incidenta med Carlsenom in Niemannom. Na pokalu Sinquefield v St. Louisu je superzvezdnik Carlsen presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Takrat je posredno Carlsen prvič obtožil Niemanna goljufije, saj naj bi si pomagal z elektroniko.

Prejšnji teden pa se je njuna partija končala le po nekaj sekundah, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil videoklepet, v katerem je potekal dvoboj.

Carlsen je pred tremi dnevi prvič spregovoril o tem in Američana javno obtožil goljufanja. Na Twitterju zapisal, da je 19-letni ameriški šahist goljufanje priznal že v mladih letih, goljufal pa naj bi tudi v dvoboju proti njemu in pred tem še večkrat.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Enaintridesetletni Carlsen še ni navajal podrobnosti, le potrdil je poročila zadnjih nekaj tednov, da naj bi Niemann goljufal. "Nekaj moramo storiti glede goljufanja v šahu. K temu bom prispeval tako, da ne bom igral proti igralcem, ki so goljufali v preteklosti, saj ne morem biti prepričan, kaj bodo takšni igralci počeli v prihodnosti. Upam, da bo resnica prišla na dan, kakršna koli že bo," je zapisal Carlsen.

Zveza Fide je danes objavila, da se bodo v preiskavi osredotočili na obtožbe Carlsena in na izjave Niemanna. "Ob tej priložnosti prosimo gledalce in ljubitelje šaha, da naj ne ugibajo, kaj naj bi se zgodilo, ter tudi ne o tem, kakšen naj bi bil rezultat preiskave ter morebitne sankcije, dokler preiskava ne bo končana," je zaprosila predsednica komisije za fair play Salomeja Zaksaite, litovska šahistka, pravnica in kriminologinja.