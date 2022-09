Unovčil kar 42 ponarejenih bankovcev za 50 evrov. Kako prepoznate ponaredek? #foto

Mariborski kriminalisti preiskujejo več kaznivih dejanj ponarejanja denarja, so sporočili s policije. Neznanec je unovčil 42 ponarejenih bankovcev za 50 evrov, med hišno preiskavo pa so pri njem našli še več sumljivih bankovcev. Hišne preiskave je bil deležen še en osumljenec z območja Maribora, pri katerem so zasegli domnevno ukradene predmete. Policisti še iščejo njihove lastnike in jih pozivajo, naj se javijo policiji.

Z zbiranjem obvestil so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor ugotovili, da je neznani storilec med 13. in 17. septembrom 2022 na območju Maribora v treh različnih primerih unovčil skupno 42 ponarejenih bankovcev v apoenih po 50 evrov.

Ponarejene bankovce je unovčil pri nakupih igralne konzole in motornega kolesa, za katera se je dogovoril prek spleta, enega pa je unovčil pri dostavljavcu hitre hrane. Z navedenimi dejanji je osumljeni pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 2.100 evrov, so ugotovili kriminalisti.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili identiteto osumljenca in bodo zoper njega za navedena kazniva dejanja na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na njegovem domu našli še več sumljivih bankovcev

Pri istem osumljencu so policisti PP Lenart opravili hišno preiskavo in zasegli skupno 17 bankovcev v apoenih po 50 evrov ter po en bankovec v apoenih po 200, 100, 20, 10 in 5 evrov, za katere obstaja sum, da so ponarejeni. V sklopu preiskovalnih dejanj so ob sodelovanju s policisti drugih policijskih postaj opravili hišno preiskavo še pri enem osumljencu z območja Maribora.

"Pri tem so med drugim zasegli določene predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz različnih kaznivih dejanj tatvin, za katere policisti še iščejo njihove lastnike in jih pozivamo, da se javijo (na telefonsko številko PP Lenart, 02 729 11 50 ali 113)," so pozvali pri policiji.

Ta kompresor naj bi bil ukraden. Foto: PU Maribor

Moška sta tako osumljena tudi storitve več kaznivih dejanj velike tatvine (205. čl. KZ-1). Ker bi lahko bilo v obtoku več ponarejenih bankovcev, občane pozivajo, da so pozorni pri poslovanju z gotovino.

Kako prepoznamo ponaredek?

Za prepoznavo pristnosti denarja običajno ne potrebujemo kakšnih posebnih tehničnih pripomočkov. V večini primerov zadošča, da bankovec pogledamo, otipamo in ga obrnemo proti viru svetlobe. V obtoku je največ ponaredkov, ki imajo imitacije nekaj zaščitnih elementov. Ponarejene bankovce lahko prepoznamo po reliefu, saj tega velikokrat nimajo.

Ko bankovec pogledamo proti svetlobi, postanejo vidni portretni vodni znak, varnostna nit (pri večjih vrednostih še portretno okence). Ko bankovec nagibamo naprej in nazaj, na srebrnem traku opazimo portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po 243. členu KZ-1 je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do osmih let, če pa gre za veliko količino bankovcev, pa od enega do desetih let. Za kaznivo dejanje velike tatvine je zagrožena kazen do petih let zapora, so še navedli v sporočili z mariborske policijske uprave.