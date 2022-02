Pozor, po Sloveniji kroži ponarejen denar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznani storilec naj bi namesto kovancev za dva evra uporabljal žetone in podobne kovance drugih valut iz tujine, sporočajo jeseniški kriminalisti, ki preverjajo sum goljufije pri plačevanju s kovanci.

Kriminalisti so po do zdaj zbranih podatkih ugotovili, da gre za uporabo tajskega kovanca za 10 bahtov in španskega žetona. Oba sta podobna evrskemu kovancu za dva evra. Bakreni del je obkrožen z nikljem, prav tako pa je enaka tudi njuna velikost. Obstajajo tudi drugi podobni kovanci.

Trgovce pozivajo k previdnosti pri sprejemanju kovancev in jih pozivajo k prijavi morebitne uporabe ponarejenih kovancev na interventno številko 113 ali anonimni telefon 0801200.

"Če je z goljufijo povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta," so še pojasnili.