Več kot sto tisoč jih ima ponarejena covidna potrdila

V Franciji je po podatkih notranjega ministrstva v obtoku približno 110 tisoč ponarejenih covidnih potrdil. Proti izdelovalcem in uporabnikom ponarejenih dokumentov je bilo medtem sproženih več sto preiskav. Doslej so aretirali približno sto ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Covidno potrdilo, ki dokazuje cepljenje proti covid-19, prebolelost ali nedavni negativni rezultat testa, to je v Franciji potrebno za dostop do javnega prevoza, restavracij in kulturnih prireditev.

Pri ponarejanju sodelujejo tudi zdravniki in medicinske sestre

Policija preiskuje uporabnike in razpečevalce ponarejenih dokumentov. Pri goljufijah je včasih soudeleženo tudi zdravstveno osebje, je povedal notranji minister Gerald Darmanin. "Težava lažnih covidnih potrdil je, da pri njihovi izdaji pogosto sodelujejo pravi zdravniki ali medicinske sestre," je povedal za televizijo France 2. Zaradi tega je kazniva dejanja zelo težko dokazati, poroča AFP.

Odkar je covidno potrdilo postalo obvezno v nekaterih delih javnega življenja, je bilo na podlagi 400 preiskav aretiranih približno 100 oseb, je dodal Darmanin. Po njegovih besedah jim grozi do pet let zapora, nekateri pa so že bili obsojeni na pogojne ali zaporne kazni.

Minister za opustitev postopkov tistim, ki bodo pridobili pravo potrdilo

Darmanin je dejal, da se zavzema za opustitev postopkov proti uporabnikom ponarejenih covidnih potrdil, ki se strinjajo, da namesto tega zakonito pridobijo pravo potrdilo.

V Franciji je na oddelkih intenzivne nege trenutno okoli tri tisoč covidnih bolnikov, francoska vlada pa je opozorila, da bi se lahko število v božičnem obdobju povzpelo na štiri tisoč. Vlada opozarja, da digitalno covidno potrdilo za cepljenje od sredine januarja ne bo več veljavno, če se imetniki ne bodo cepili še s poživitvenim odmerkom.