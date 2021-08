Razkrinkani: lažna covidna potrdila od 150 do 500 evrov #video

Italijanska policija je razbila mrežo, ki je prodajala lažna potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Lažne različice covidnih potrdil so v Italiji začele krožiti le nekaj dni po uvedbi novih omejitev za ljudi, ki tega potrdila nimajo. Identificirali so štiri osumljence, vključno z dvema mladoletnikoma.

"Na tisoče uporabnikov je bilo registriranih na dobro znanih komunikacijskih platformah, kjer so se prodajala lažna covidna potrdila z absolutnim jamstvom anonimnosti," so sporočili z italijanske policije in dodali, da je bilo lažna potrdila treba plačati v kriptovaluti ali v bonih za spletne nakupovalne platforme. Njihova cena se je gibala med 150 in 500 evri.

Obvezno potrdilo za številne dejavnosti

V Italiji je od petka za vstop v zaprte prostore in na množične dogodke potrebno covidno potrdilo. Potrdilo morajo Italijani predložiti za vstop v notranje prostore gostinskih lokalov, športne dvorane, muzeje, kinematografe in gledališča, igralnice, bazene ter za obisk športnih dogodkov in koncertov. Izjema velja za mlajše od 12 let in tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.

Covidno potrdilo lahko Italijani dobijo že po prejetem prvem odmerku cepiva proti bolezni covid-19, prav tako ga prejmejo tisti, ki so to bolezen preboleli, in tisti, ki imajo negativen izvid testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur.

Italian police bust fake COVID-19 health pass scheme on Telegram app https://t.co/o7cpF2pwFy pic.twitter.com/hWFDuQnw9v — CNA (@ChannelNewsAsia) August 9, 2021

V zadnjih treh dneh si je covidno potrdilo naložilo 20 milijonov Italijanov, je povedal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza.

"To je izjemna številka, ki kaže na zavedanje in sodelovanje državljanov naše države v boju proti covid-19," je danes na Facebooku zapisal Speranza.