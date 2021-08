V restavracijo in na množične dogodke le še s potrdilom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tistim, ki covidnega potrdila ne bodo predložili, grozi globa v višini do 400 evrov. Če jo bodo plačali v petih dneh, bo kazen nižja, poročajo italijanski mediji.

Tistim, ki covidnega potrdila ne bodo predložili, grozi globa v višini do 400 evrov. Če jo bodo plačali v petih dneh, bo kazen nižja, poročajo italijanski mediji.

V Italiji je od danes za vstop v zaprte prostore, kot so restavracije in kulturne ustanove, ter na množične dogodke nujno covidno potrdilo. Potrdilo morajo Italijani predložiti za vstop v notranje prostore gostinskih lokalov, športne dvorane, muzeje, kinematografe in gledališča, igralnice, bazene ter za obisk športnih dogodkov in koncertov ali za kongrese. Izjema velja za mlajše od 12 let in tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.

Uvedba covidnega potrdila je med Italijani naletela na ostro nasprotovanje. Temu najglasneje nasprotujejo lastniki lokalov, ki so se večkrat zbrali tudi na ulicah italijanskih mest.

V četrtek je italijanska vlada odločila še, da bodo morali od jeseni s covidnim potrdilom razpolagati tudi učitelji, profesorji in študenti, zahtevano bo tudi za potnike na medkrajevnih vlakih in avtobusih, trajektih in na letalih.

Okužbe v Italiji rastejo

V Italiji, ki ima okoli 60 milijonov prebivalcev, se sicer število okuženih znova zvišuje, v zadnjem dnevu so potrdili 7.230 novih okužb s koronavirusom. Pozitivnih je bilo 3,4 odstotka opravljenih testov. Doslej so z vsemi odmerki cepiva proti covid-19 cepili okoli 62 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let.

Slovenska zahodna soseda se tako pridružuje več državam, v katerih je za vstop v restavracije in druge zaprte prostore obvezna predložitev covidnega potrdila. To je obvezno tudi v Sloveniji.

Covidno potrdilo lahko dobijo že po prvem odmerku cepiva proti covid-19, prav tako ga prejmejo tisti, ki so to bolezen preboleli, in tisti, ki imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.