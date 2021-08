Slovenija v očeh Angležev zelena, brez skrbi na pot, ne glede na cepljenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska vlada je pozno v sredo posodobila pogoje vstopa v državo in v tem okviru več držav, med njimi Slovenijo, uvrstila na zeleni seznam. Od nedelje zjutraj bo tako med drugim za potnike iz Slovenije za vstop v Anglijo potreben le negativen test na novi koronavirus, ne glede na cepilni status osebe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po novem so se na zeleni seznam poleg Slovenije uvrstile še Avstrija, Nemčija, Slovaška, Latvija, Romunija in Norveška, piše STA. Potniki iz teh držav ne potrebujejo več potrdila o cepljenju, morajo pa v vsakem primeru opraviti test na novi koronavirus pred in po vstopu v Anglijo.

V okviru spremembe je Anglija dodatno sprostila omejitve za Francijo. Čeprav je bila država že pred tem na rumenem seznamu, kar omogoča vstop v Anglijo brez karantene za cepljene, je za Francijo veljala izjema. Zdaj pa bo tudi za potnike iz Francije možen vstop v Anglijo brez karantene, če bodo predložili dokazilo, da so bili cepljeni s cepivom, odobrenim v Združenih državah Amerike ali Evropski uniji, ter se bodo testirali pred in po prihodu v Anglijo. Sprememba glede Francije je sledila po kritiki iz Pariza, češ da je odločitev diskriminatorna.

Britanska vlada v Londonu lahko določa zdravstvene in potovalne omejitve za Anglijo. Za Škotsko, Wales in Severno Irsko odločitve s teh področij sprejemajo tamkajšnje oblasti, a pogosto pri tem sledijo potezam Anglije.

Velika Britanija je v zadnjih tednih postopoma odpravljala omejitvene ukrepe, saj se ob večanju števila cepljenih manjša število hospitalizacij covidnih bolnikov. Prvi odmerek cepiva proti covid-19 je doslej prejelo okoli 88,7 odstotka vseh odraslih, 73,2 odstotka pa oba odmerka.