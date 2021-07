Tretjina mladih Belgijcev, ki so bili na testu v Španiji negativni, je bila v domovini pozitivna

Od 88 mladih Belgijcev, ki so se vrnili iz Španije s potovanja, polnega zabave, in so bili pred odhodom na tamkajšnjem testiranju na koronavirus, jih je bilo na preizkusu, ki so ga opravili takoj po prihodu v njihovo domačo Belgijo, kar 32 pozitivnih, je poročal belgijski časnik De Standaard.

V dveh dneh se je tako skupno število okuženih v skupini 350 mladih, ki so se predčasno vrnili domov, povzpelo na 124.

Družinski zdravniki: okužene mlade bi morali osamiti zunaj svojih družin

Ob prihodu so vse, ki jim test v Belgiji ni pokazal prisotnosti koronavirusa, napotili v sedemdnevno osamitev, pozitivne pa v desetdnevno.

Ko so katalonske oblasti kot del prizadevanja za omejitev širjenja bolezni covid-19 (ponovno) omejile delovanje nočnih klubov, so se množične zabave mladih, ki ne upoštevajo ohranjanja varne razdalje, preselile na tamkajšnje plaže. Kot kaže, se okužbe od tam širijo po več delih Evrope in ne samo k nam. Foto: Reuters

Večina jih je za osamitev izbrala domove svojih staršev, a so nekateri belgijski zdravniki temu izrazito nenaklonjeni, saj se, kot zatrjujejo in kot povzema belgijski tisk, velik delež sekundarnih prenosov okužbe zgodi prav v družinskem krogu.

Predlagajo, da bi osamitev zanje izvedli v svojevrstnem nadzorovanem zunanjem bivališču.

Našli so luknjo in jo izkoristili

Dodaten glavobol belgijskim zdravstvenim oblastem v regiji Flanders povzroča 20 mladih, ki so se kljub pozitivnemu testu na koronavirus že v Španiji namesto z avtobusom skupaj s svojimi vrstniki domov pripeljali z letalom.

Res je, da je Španija na rdečem seznamu, a belgijska pravila v zvezi z digitalnim covid potrdilom velevajo, da je za belgijske državljane in zakonite prebivalce ob vrnitvi iz rdečih držav in območij dovolj predložitev prijavnega obrazca – ne zahteva se pogoj cepljenosti, prebolelosti ali negativnega testa.

Tisti državljani in zakoniti prebivalci Belgije, ki tega potrdila nimajo, lahko še vedno pridejo v Belgijo, kjer morajo ob prihodu opraviti test in na rezultat počakati v izolaciji.

Nihče ne ve, koliko je bilo okuženih še na letalih

To luknjo so izkoristili starši dvajseterice in svoje otroke pripeljali domov z letalom, kjer niso preverjali testov. Čeprav so bili pozitivni že v Španiji in so s poletom domov nedvomno kršili pravila osamitve (karantene), jim kazni ne morejo izreči.

Lahko kaznujemo samo kršitve na svojem ozemlju, so po posvetu s pravniki povedali v ustanovi javnega zdravja belgijske regije Flanders, ki je pristojna za omenjene mlade.

Priznali so tudi, da pravzaprav niti ne vedo, koliko je še mladih, ki so se kljub potrjeni okužbi vrnili iz Španije v Belgijo z letalom in tako veliko število nič hudega slutečih potnikov spravili v visoko tveganje.