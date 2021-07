Španija znova uvaja policijsko uro. Minister za zdravje: Podatki so zelo skrb vzbujajoči.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji se spoprijemajo s hitrim in opaznim porastom števila okužb z novim koronavirusom.

Španski regiji Katalonija in Valencia sta v ponedeljek sprejeli nove ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirus. V Kataloniji bodo med drugim druženje na javnih in zasebnih površinah omejili na deset ljudi. Valencia medtem znova uvaja policijsko uro v več mestih.

"Podatki so več kot skrb vzbujajoči, v resnici so zelo, zelo slabi," je v ponedeljek povedal katalonski minister za zdravje Josep Maria Argimon.

V Kataloniji bodo poleg druženja omejili tudi delovanje lokalov, saj se morajo vse javne aktivnosti končati malo po polnoči. Valencia uvaja policijsko uro med prvo in šesto uro zjutraj v 32 mestih, med drugim v prestolnici Valencia, ter omejuje druženja na šest ljudi.

Število okuženih hitro raste

V Španiji se spoprijemajo s hitrim in opaznim porastom števila okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 14 dneh so na sto tisoč prebivalcev potrdili 368 primerov. Zadnji val je prizadel predvsem mlajše, ki niso cepljeni. Število hospitalizacij narašča bolj počasi, medtem ko ne beležijo večjega števila smrti. Doslej so proti covid-19 najmanj enkrat cepili 59 odstotkov prebivalstva, 45 odstotkov pa jih je precepljenih.