Avstralija: kljub strogim ukrepom okužb iz dneva v dan več #video

V Avstraliji so danes znova potrdili večje število novih okužb z novim koronavirusom. V Sydneyju so v zadnjih 24 urah potrdili še 112 okužb, kar je rekord v tem valu, čeprav v avstralski metropoli že tretji teden veljajo strogi omejitveni ukrepi.

Novi koronavirus se je razširil v številne soseske v mestu. Premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian je povedala, da so zadnje okužbe potrdili pri svojcih in bližnjih prijateljih, ki so se srečevali kljub prepovedi druženja zunaj svojega gospodinjstva.

Najverjetneje bodo zaprtje podaljšali

Prebivalci Sydneyja trenutno ne smejo zapustiti domov, izjema velja za nakupovanje, obisk zdravnika in rekreacijo. "Če želite ogrožati sebe, ogrožate svojo celo družino, in to pomeni razširjeno družino, najbližje prijatelje ter znance," je posvarila Berejiklianova.

Zaprtje naj bi se v mestu končalo v petek, vendar oblasti svarijo, da je to malo verjetno. Zaradi širjenja novega koronavirusa je Sydney odrezan od preostalega dela države, saj veljajo prepovedi potovanja. Skupno so v Novem Južnem Walesu od začetka tega izbruha v sredini junija potrdili 678 okužb.