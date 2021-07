Stanje v Avstraliji zelo resno

Avstralski premier Scott Morrison je napovedal, da bodo danes v Sydney, kjer se trudijo zajeziti širjenje različice novega koronavirusa delta, dostavili 300 tisoč odmerkov cepiva proti covid-19. Razmere v mestu so zelo resne, je dejal ter pozval prebivalce, naj ne popustijo zaradi pandemične utrujenosti in naj še naprej spoštujejo ukrepe.

V Sydneyju so zaradi širjenja bolj nalezljive različice delta sprva dvotedensko karanteno sklenili podaljšati še za en teden, in sicer do 16. julija. Kljub strogim ukrepom pa so v zadnjem dnevu znova potrdili rekordno število novih okužb, in sicer 38, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih 18 mesecih smo prišli zelo daleč in zdaj je čas, da vztrajamo, je dejal Morrison. Prebivalce je pozval, naj ne popustijo in še naprej spoštujejo ukrepe.

V karanteni celotno mesto Sydney

V karanteni so celotno mesto Sydney ter okoliška območja Blue Mountains, Central Coast in Wollongong, prebivalci pa ne smejo zapuščati svojih domov, razen zaradi nujnih opravkov, kot so odhod na delo, k zdravniku, skrb za svojce, nujni nakupi ali rekreacija.

Policija je napovedala, da bo okrepila patrulje na jugozahodu Sydneyja, da bodo po naraščanju števila okužb nadzorovali spoštovanje ukrepov.

Kljub številnim manjšim izbruhom bolezni covid-19 je Avstraliji do zdaj uspelo zajeziti širjenje virusa, med drugim z ustavitvijo javnega življenja, intenzivnim sledenjem stikom okuženih in zaprtjem meja za preostali svet.

Do zdaj je bilo precepljenih približno osem odstotkov Avstralcev, kar je ena najnižjih stopenj med razvitimi državami. Množično cepljenje naj bi steklo šele konec leta. V Avstraliji, ki ima približno 25 milijonov prebivalcev, so do zdaj potrdili 30.800 okužb in 910 smrti zaradi bolezni covid-19.