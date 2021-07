Ženska istočasno okužena z dvema različicama koronavirusa

V Belgiji je bila 90-letna ženska, ki je marca umrla za boleznijo covid-19, okužena z dvema različicama novega koronavirusa. Okužena je bila z različico alfa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, in različico beta, ki so jo najprej odkrili v Južni Afriki. Raziskovalci so ob tem povedali, da je verjetno fenomen okužbe z dvema različicama podcenjen.