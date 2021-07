Odprla so se volišča za glasovanje na referendumu o zakonu o vodah

Poleg rednih volišč se je odprlo še 56 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča (t. i. volišča omnia), po lokalnem času pa bo odprtih bo še 31 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik, nato pa prejmejo glasovnico.

Na volišču spoštujte ukrepe proti širjenju koronavirusa

Na voliščih treba spoštovati navodila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, kot so vzdrževanje razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok, volivci pa bodo morali na volišča vstopati posamično. Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?" Volivci svojo voljo izrazijo tako, da obkrožijo za ali proti.

Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, mora proti glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da bo proti glasovala najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volilnih upravičencev.

Predvidoma bodo najprej znani izidi predčasnega glasovanja

Ali bo kvorum dosežen, bo znano zvečer. Po zaprtju volišč bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate. Predvidoma bodo najprej znani izidi predčasnega glasovanja, ki je potekalo med torkom in četrtkom, na njem pa je glas oddalo 84.196 volivcev oz. 4,96 odstotka vseh volilnih upravičencev. Volilne komisije pa bodo ugotavljale volilno udeležbo do 11., do 16. in do 19. ure.

Dan po referendumu, v ponedeljek, bodo okrajne volilne komisije ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje bo znan izid glasovanja po pošti iz tujine. Na uradne izide pa bo treba še počakati, saj bo Državna volilna komisija poročilo o izidu glasovanja predvidoma sprejela 7. septembra.