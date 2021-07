Katastrofalen potek cepljenja in delta jim dajeta grozljive rezultate

V Rusiji so danes potrdili 752 smrti zaradi covida-19, kar je rekordno število smrtih žrtev pandemije v 24-urnem obdobju. Rusija se trenutno sooča s tretjim valom epidemije, ki je posledica prisotnosti zelo nalezljive različice delta in počasnega cepljenja proti covidu-19.

Rusija je v zadnjih 12 dneh sedemkrat zabeležila rekordne vrednosti smrti zaradi covida-19. Število okužb z novim koronavirusom je danes v državi sicer preseglo 5,75 milijona, kar Rusijo uvršča na peto mesto najbolj prizadetih držav sveta zaradi virusa sars-cov-2, poroča STA.

V Rusiji s približno 146 milijoni prebivalci so do danes proti covidu-19 v celoti cepili 18,9 milijona prebivalcev. V Moskvi, ki velja za žarišče zadnjih okužb, so doslej precepili 1,8 milijona od približno 12 milijonov meščanov, čeprav je brezplačno cepljenje na voljo že od decembra lani.

Rusija je glede na potek cepljenja še posebej glede na to, da so razvili in imajo široko dostopno lastno cepivo Sputnik V, ki po njihovih lastnih ocenah velja za zelo učinkovito, ena najslabših držav na svetu.



Vsaj en odmerek cepiva je v Rusiji do zdaj prejelo le nekaj več kot 18 odstotkov državljanov, kar je močno pod povprečjem EU (skoraj 54 odstotkov) in tudi pod svetovnim povprečjem (25 odstotkov).

Delež prebivalstva, ki je prejel vsaj eno dozo cepiva proti bolezni covid-19, v Rusiji, EU in svetu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Kot eden glavnih razlogov za zelo počasen potek cepljenja v Rusiji se najpogosteje omenja zgrešena cepilna propaganda ruske vlade.



Ta je bila bolj kot v prepričevanje državljanov v koristnost cepljenja proti bolezni covid-19 usmerjena v poudarjanje superiornosti cepiva Sputnik V v primerjavi s cepivi, razvitimi na zahodu (Pfizer, AstraZeneca, Moderna).

S cepivom Sputnik V so v Rusiji prebivalce začeli cepiti decembra lani. Foto: Guliverimage Sploh ruski mediji, ki imajo neposredne povezave s Kremlinom, so pogosto kritizirali vsa cepiva, ki niso Sputnik V, s tem pa se je v ruski javnosti začel pojavljati skepticizem o učinkovitosti in varnosti vseh cepiv proti bolezni covid-19. Rusija ima danes zato enega največjih deležev prebivalstva, ki odkrito nasprotuje cepljenju, tako v Evropi kot na svetu.