Maturanti iz Španije v Slovenijo kar brez testa in karantene. Kako je bilo to mogoče?

V Sloveniji obstajata dva tipa karantene, mejna in epidemiološka, so pojasnili na NIJZ. Foto: Getty Images

Iz Španije se je z maturantskega izleta v Slovenijo že vrnila tudi druga skupina dijakov, tokrat iz Gorenjske. 231 udeležencev je večer pred odhodom iz Španije opravilo test in vsi rezultati so bili negativni. 87 dijakov je testiranje zavrnilo. Od pristojnih smo zahtevali pojasnila, kako je mogoče, da so brez napotitve v karanteno prišli v Slovenijo, saj se je skupina vrnila iz španske Katalonije, ki je uvrščena na oranžni seznam držav.

Skupina gorenjskih dijakov se je z maturantskega izleta v španskem letovišču Lloret de Mar brez težav vrnila v četrtek. Po današnji potrditvi prvega primera okužbe med to skupino dijakov je epidemiološka služba NIJZ takoj izvedla epidemiološko obravnavo okužene osebe in nadaljnje epidemiološko poizvedovanje. Vzorec so poslali na sekvenciranje, saj je maturantski izlet potekal v predelu Španije, iz katerega poročajo o velikem številu okuženih z različico delta.

Tako so na NIJZ za vse udeležence tega maturantskega izleta predlagali karanteno na domu od 8. do vključno 17. julija. "Vse udeležence tega maturantskega izleta pozivamo, da upoštevajo navodila za osebe v karanteni na domu," so zapisali.

Med dijaki iz Dolenjske je bilo doslej potrjenih 89 okužb.

Zakaj so karanteno predlagali šele po potrditvi prvega primera okužbe s koronavirusom?

Omejitve za prehajanje državne meje ob zajezitvi novega koronavirusa so povsem jasne in na vladi vstopne pogoje ter ukrepe na mejah sprotno spreminjajo glede na pojavnost okužb v državi, od koder prihajajo potniki.

Katalonija, kjer je maturantski izlet preživela skupina 318 dijakov iz Gorenjske, je od 3. julija 2021 uvrščena na oranžni seznam držav. 231 jih je testiranje opravilo, njihovi rezultati so bili negativni, 87 dijakov je testiranje zavrnilo, pa čeprav bi za vstop v Slovenijo potrebovali vsaj eno od spodnjih dokazil.

"Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni test PCR ali test HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike," je zapisano na spletni strani vlade.

So jih upoštevali kot izjeme?

Vlada sicer določa tudi izjeme, ko se vstop v Slovenijo določenim kategorijam oseb, ki prihajajo z območja na oranžnem, rdečem in temnordečem seznamu, dovoli. Mednje spada tudi omenjenih 87 dijakov, ki so testiranje zavrnili.

V 7. točki je kot izjema zapisano, da se vstop v tem primeru dovoli: "Otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo."

Dijake prosili, naj se zadržujejo doma

Čeprav so predstavniki Collegium Mondial Travel (CMT), ki so organizirali potovanje za gorenjske dijake, za nekatere medije povedali, da je bilo že za sobotno skupino dolenjskih dijakov dogovorjeno, da vsem 334 udeležencem izdajo odločbo o karanteni, enako pa naj bi veljalo tudi za dolenjske dijake, so na NIJZ organizatorja prosili, naj udeležence izleta prosi, da se čim bolj zadržujejo doma in omejijo stike. Dokler se ne pojavi kakšen pozitiven primer, jih namreč NIJZ v karanteno ne more napotiti.

Mejna karantena policije ali karantena NIJZ?

"Obstajata dva tipa karanten, in sicer 'mejna karantena', ki jo na mejnem prehodu odredi policija, in 'epidemiološka karantena', ki jo odredi epidemiološka služba NIJZ na podlagi epidemiološke preiskave," so nam pojasnili na NIJZ.

Ko je pri posamezniku s PCR-testom torej potrjeno, da je okužen s SARS-CoV-2, se z njim opravili epidemiološka preiskava in se opredeli njegove visokorizične stike, so še sporočili z NIJZ. "Zanje se odredi (epidemiološka) karantena. Karantene brez pozitivnega testa ne moremo odrediti. Kar zadeva 'mejne' karantene, pa so v pristojnosti policije."

Na policiji so nam odgovorili, da o potovanjih rizičnih skupin niso vnaprej obveščeni. "Glede na do zdaj zbrane podatke lahko pozovemo organizatorja, da obvesti policijo pred vstopom v državo, ko ve, da določeno število potnikov ne izpolnjuje pogojev vstopa po veljavnem odloku. Če bi oziroma bo organizator obvestil policijo pred nameravanim vstopom v državo, povedal podatke o lokaciji nameravanega vstopa v državo, reg. številko in vrsto vozila ter število potnikov, bi se opravila kontrola in bi se izdale izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno vsem, ki ne bi izpolnjevali pogojev za vstop v državo brez odreditve karantene na domu," so zapisali na policiji ter dodali, da osebam, ki so že v Sloveniji, karanteno lahko odredi le NIJZ ali osebni zdravnik.