Vse več okuženih dijakov, ki so se vrnili iz Španije, nekateri že odšli na Hrvaško #video

Število okuženih z novim koronavirusom med dijaki iz Gorenjske in Dolenjske, ki so se ločeno vrnili iz Španije, in z njimi povezanih sekundarnih okužb narašča. Skupno so do vključno nedelje potrdili 134 okužb med udeleženci izletov. NIJZ je glede dijakov, ki so odšli naprej na oddih na Hrvaško, obvestila hrvaške organe, je povedala Eva Grilc z NIJZ.

Do vključno nedelje so pristojni potrdili 108 okužb med dolenjsko skupino maturantov, pri čemer so dodatno zaznali tudi 51 sekundarnih okužb. Epidemiološka služba je sicer vse udeležence maturantskega izleta iz Dolenjske, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 3. julija, že obravnavala 8. julija.

Pri gorenjski skupini maturantov, ki so prav tako letovali v letovišču Lloret de Mar, a so se vrnili v četrtek, 8. julija, pa je bilo do vključno nedelje potrjenih 26 okužb, doslej so ugotovili tudi šest sekundarnih primerov okužbe. Tudi vse udeležence gorenjske skupine maturantov je epidemiološka služba obravnavala, in sicer v petek, 9. julija, je v današnji izjavi za medije dejala Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ seznanjen, da so nekateri odšli naprej na oddih

Na NIJZ so seznanjeni z informacijami, da so nekateri dijaki, ki so imeli odrejeno karanteno, šli naprej na oddih. "Nekaj malega imamo res podatkov o tem, dve ali tri osebe so šle res na Hrvaško in smo Hrvate tudi obvestili o tem, za kaj več pa ne vem," je dejala Eva Grilc. Pojasnila je, da posamezna oseba preživi karanteno na naslovu, kot navede NIJZ, in ponavadi je tako, da dobi kontrolo na Hrvaškem.

V dolenjski skupini dijakov je bilo na izletu v Španiji 334 in v gorenjski 318 dijakov in teoretično je trenutno v karanteni čez 600 ljudi. Sicer pa gre po informacijah Grilčeve večinoma za necepljene dijake. "NIJZ vsekakor priporoča, da če osebe želijo potovati, da se pred potovanjem cepijo," je dejala.

Verjetno okuženi z delta različico

Rezultati sekvenciranja vzorcev bodo predvidoma znani ta teden, je povedala Grilčeva. Že v nedeljo pa so na NIJZ pojasnili, da preliminarni rezultati analize vzorcev kažejo, da bi lahko šlo za delta različico novega koronavirusa.

Mlajše osebe pri okužbi z delta različico novega koronavirusa ponavadi zbolijo z blago sliko ali pa sploh ne zbolijo, a gre, kot je ob tem poudarila Grilčeva, pri tem predvsem za skrb za zdravje bližnjih. Mladi lahko namreč okužbo prenesejo v družino, k staršem in starim staršem, pri katerih pa ta okužba lahko poteka veliko težje.