Cepljeni iz EU in ZDA v Anglijo od danes brez karantene

Potnikom iz Evropske unije in Združenih držav Amerike ter nekaterih drugih držav, ki so polno cepljeni proti covidu-19, je od danes dovoljen vstop v Anglijo brez obvezne karantene. Čeprav število okužb z novim koronavirusom na Otoku po uradnih podatkih upada, mnogi opozarjajo na nevarnost vnovičnega naraščanja zaradi širjenja različice delta.

Z današnjim dnem bodo tako potniki iz Evropske unije in Združenih držav Amerike, ki so polno cepljeni, lahko vstopili v Anglijo brez napotitve v samoizolacijo. Doslej je namreč zanje veljala ob prihodu obvezna desetdnevna samoizolacija. Nova pravila veljajo tudi za potnike iz Norveške, Islandije, Švice, Lihtenštajna, Monaka, Andore in Vatikana.

Kljub odpravi karantene pa bo še naprej potrebno predložiti negativen test na koronavirus pred vstopom v državo in nadaljnjega najkasneje drugi dan po prihodu.

Francija ostaja izjema

Izjema še vedno velja za Francijo. Vlada premierja Borisa Johnsona se je namreč odločila, da bo obdržala ukrep karantene za tiste, ki prihajajo iz Francije, in sicer zaradi visoke prisotnosti različice beta v državi. O morebitnih spremembah bodo odločali konec tedna.

Nova pravila glede vstopa so uradno v veljavi za Anglijo. Oblasti v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem so sicer sporočile, da bodo tej odločitvi sledile.

V Angliji odpravili večino omejitev

Britansko gospodarstvo, še zlasti turistična panoga, je odpravo karantene pozdravilo. Letalski prevozniki in največje letališče Heathrow, ki so med pandemijo utrpeli velike izgube, so zadovoljni z odločitvijo vlade v Londonu, čeprav menijo, da je potrebno storiti še več, da bi si panoga znova opomogla.

Premier Johnson je 19. julija kljub širjenju močno nalezljive različice delta in opozorilom, da je odločitev morda preuranjena, odpravil skoraj vse omejitvene ukrepe v Angliji. Odločitev je upravičil z uspešnim potekom cepljenja na Otoku, kjer je polno cepljenih 71 odstotkov odraslih.

Tako so znova odprli nočne klube, namesto zakonsko predpisanih omejitev pa veljajo priporočila glede nošenja zaščitnih mask in upoštevanja razdalje ter uporabe potrdil o cepljenju, prebolelosti oziroma negativnem testu.