Proti covid-19 cepljeni skoraj vsi poslanci. Spodbujajo, da enako storite tudi sami.

Predsednik DZ Igor Zorčič in vodje vseh poslanskih skupin so pred časom v skupni izjavi pozvali državljane k čim širšemu cepljenju proti covid-19. In tudi sicer je velika večina poslancev že cepljena. Kot so pojasnili za STA, so v številnih poslanskih skupinah že cepljeni vsi poslanci.

V poslanskih skupinah SDS, SD, SAB, NSi, poslanski skupini nepovezanih poslancev ter italijanske in madžarske narodne skupnosti so precepljeni vsi poslanci. V SMC pravijo, da so trdni zagovorniki cepljenja in da so tudi poslanci javno povedali, da so opravili cepljenje.

V SNS so zapisali, da sta z obema odmerkoma cepljena Dušan Šiško in Jani Ivanuša, Zmago Jelinčič Plemeniti pa še ne, saj je prebolevnik.

V LMŠ so navedli, da je odločitev za cepljenje oziroma necepljenje lahko povezana z občutljivimi osebnimi podatki ali okoliščinami, med katere spada tudi zdravstveno stanje posameznika, zato poslancev ne sprašujejo, ali so se cepili ali ne. So pa potrdili, da je cepljena velika večina poslancev LMŠ, saj so to sami povedali, med njimi tudi vodja poslanske skupine Brane Golubović in predsednik stranke Marjan Šarec.

V Levici so pojasnili, da je bila cepljena večina njihovih poslancev in strokovnih sodelavcev. Tisti, ki niso izpolnjevali zdravstvenih pogojev za cepljenje, pa bodo cepljeni v novem terminu oziroma takoj, ko bo to mogoče.

Zorčič je skupaj z vodji poslanskih skupin v skupni izjavi, ki jo je DZ objavil 15. julija, pozval državljane k cepljenju, saj je precepljenost prebivalstva, sploh ob napovedi o bližajočem četrtem valu epidemije covid-19 in z njim povezanimi posledicami, ključnega pomena za zdravje in normalno življenje. Ob tem so navedli, da so se cepili tudi poslanke in poslanci.

"Na voljo je dovolj različnih in učinkovitih cepiv. Cepljenje je prostovoljno in je eden od pomembnejših načinov, da skupaj uspešno premagamo epidemijo," so dodali.

Do danes je bilo sicer glede na podatke vlade z enim odmerkom cepljenih 51 odstotkov polnoletnih prebivalcev, z dvema pa 45 odstotkov polnoletnih. Med vsemi prebivalci Slovenije pa je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje z enim odmerkom cepljenih 43 odstotkov, z dvema pa 37,4 odstotka.