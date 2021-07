Vsi poslanci enotno: Pozivamo, da naredite to

Poslanke in poslanci državnega zbora so v javnost poslali enotno izjavo, v kateri pozivajo, da se državljanke in državljani cepijo.

V izjavi so med drugim zapisali, da je precepljenost prebivalstva v danem trenutku ključnega pomena za zdravje in normalno življenje. Izjavo so podpisali predsednik državnega zbora Igor Zorčič in vodje poslanskih skupin. Preden so prispevali svoje podpise, sta se vodja poslanske skupine SD Matjaž Han in vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec posvetovala v poslanskih skupinah.

Vsi poslanci so se cepili, verjamejo, da je na voljo dovolj različnih in učinkovitih cepiv, so še dodali.

Izjavo si lahko preberete v celoti: