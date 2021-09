Anglija: brez covidnih potrdil na večje dogodke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska vlada je opustila načrt, v okviru katerega bi morali prebivalci v Angliji imeti covidna potrdila za udeležbo na dogodkih, kjer je velika gneča, kot so nočni klubi, je danes sporočil zdravstveni minister Sajid Javid.

Pred tem je sicer vlada napovedala, da bodo spremembe uvedene konec tega meseca, kljub nasprotovanju podjetij v sektorju in nekaterih poslancev iz vrst konservativcev.

Ideja mu nikoli ni bila všeč

Zdravstveni minister Sajid Javid pa je danes sporočil, da mu ideja, da bi morali prebivalci covidna potrdila pokazati za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti, nikoli ni bila všeč in da zaradi visoke precepljenosti to ni potrebno.

Za Time Radio je minister še povedal, da bo vlada objavila predlog za razveljavitev nekaterih pooblastil, ki so ji bila podeljena med pandemijo, vključno z možnostjo zaprtja podjetij in šol. Foto: Reuters

V Združenem kraljestvu je v celoti cepljenih več kot 80 odstotkov starejših od 16 let, kmalu pa naj bi cepljenje razširili tudi na prebivalce v starostni skupini od 12 do 15 let.