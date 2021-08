17-letnica z jasnim sporočilom: "Virus ni šala, cepite se"

Zdravljenje bolezni covid-19 se je pri 17-letni Maisy Evans iz Newporta v Južnem Walesu zapletlo in urgentno so jo sprejeli v bolnišnico. Tam so ugotovili, da ima v pljučih krvni strdek, kar je povezano s prebolevanjem bolezni. Da je okužena, je 17-letna Maisy izvedela le tri dni po tem, ko je dobila svojo prvo zaposlitev, piše Daily Mail.

Maisy je na lastni koži izkusila, za kako zahrbten virus gre. Bolečo izkušnjo z novim koronavirusom je iz bolnišnice delila na Twitterju in ob tem ljudi pozvala, naj se cepijo. "Kljub temu, da ni obvezna, se zdaj zlahka odločim, katero masko bom nosila," je zapisala ob fotografiji, na kateri ji obraz prekriva maska za dovajanje kisika.

Now, it’s easy for me to decide which mask I’ll be wearing, even if they’re not mandatory. This virus is not a joke for young people and those eligible must get vaccinated.



Rest assured, I’m on the long road to recovery!🤞🦠



