Lejko Zupanc: Slabe napovedi so se uresničile #video

"Žal so se uresničile slabe napovedi. Število hospitaliziranih in okuženih strmo raste, kar predstavlja probleme v slovenskih bolnišnicah," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 v Sloveniji dejala Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

dr. Tatjana Lejko Zupanc: Različica delta zahteva veliko večje kapacitete za zdravljenje v bolnišnici. Raziskave so pokazale, da je tveganje, da bo oseba potrebovala bolnišnično oskrbo, približno dvakrat tolikšno, kot pri drugih različicah. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 30, 2021

Trend zasedenosti bolnišničnih postelj narašča

Po besedah Lejko Zupanc število hospitaliziranih in okuženih strmo raste. "Bolnišnice se bodo na novo odpirale. V UKC Ljubljana tečejo priprave na odpiranje dodatnih kapacitet. Po državnem planu bomo imeli 60 postelj na navadnem in 25 na intenzivnem oddelku." Če bodo bolnišnice sposobne odpirati nove kapacitete za covidne bolnike, ukrepov ne bo treba zaostrovati. V nasprotnem primeru si kmalu lahko obetamo zaostritve, je povedala.

dr. Tatjana Lejko Zupanc: Apeliram na vse, da se čimprej cepijo tisti, ki imajo dejavnike tveganja in so starejši od 50 let, hkrati pa, da še naprej upoštevamo vse ukrepe, ki smo jih upoštevali že do zdaj. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 30, 2021

Trenutno je v UKC Ljubljana za covidne bolnike namenjenih 50 postelj na navadnem in 14 na intenzivne oddelku. "V UKC Ljubljana prevladujejo bolniki starejši nad 60 let. Deset bolnikov je mlajših od 60 let,.

To so najnovejši podatki

V nedeljo so v Sloveniji ob 887 PCR-testih potrdili 143 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 16,1 odstotka in je nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 19,6 odstotka.

Po 14-dnevni pojavnosti na sto tisoč prebivalcev je Slovenija od sobote v rdeči fazi epidemije. Ta po podatkih NIJZ trenutno znaša 241. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa znaša 422.

V bolnišnicah se po podatkih sledilnika za covid-19 zdravi 141 ljudi oziroma 12 več kot včeraj. 27 bolnikov potrebuje intenzivno oskrbo. Število zasedenih bolnišničnih postelj se je v zadnjem tednu podvojilo.

Maja Bratuša: Število zasedenih COVID postelj v naših bolnišnicah se je v zadnjem tednu podvojilo. pic.twitter.com/3XFvIvMwFb — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 30, 2021

Danes o novem semaforju ukrepov

Strokovna skupina pod vodstvom infektologinje Mateje Logar bo po napovedih danes odločala o predlogu novega semaforja ukrepov. Po besedah Logarjeve bo eno od glavnih meril semaforja zasedenost bolniških postelj. Če bo število okužb raslo, bodo predlagali razširitev pogoja PCT ter povečanje pogostosti testiranja.