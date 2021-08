UKC Ljubljana opozarja: 30-letni učitelj ni želel v bolnišnico, umrl za posledicami covida-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

UKC Ljubljana je na Facebooku delil članek o smrti učitelja in voditelja gibanja proti uporabi mask v zvezni državi Teksas v ZDA. Tridesetletni Caleb Wallace je umrl za posledicami bolezni covid-19. Za seboj je zapustil nosečo ženo in tri otroke.

Po poročanju ameriških medijev je bil 30-letni Caleb Wallace znan kot učitelj, ki je od oblasti javno zahteval znanstvena zagotovila, da maske in omejevanje delovanja šol omejujejo prenos koronavirusa. Poleg tega je vodil gibanje proti uporabi mask, to je javno navajalo podjetja, ki so zahtevala dosledno izvajanje ukrepov.

Konec julija se je Wallace okužil s koronavirusom. Po znakih okužbe ni želel v bolnišnico in se je zdravil sam. Njegovo stanje se je močno poslabšalo in po sprejemu v bolnišnico je tri tedne preživel na enoti intenzivne terapije. Njegovo zgodbo je na Facebooku strani delil UKC Ljubljana.

Samozdravljenje ni bilo uspešno

Tridesetletnik je kljub bolnišnični oskrbi izgubil boj s koronavirusom. Kot je za medije povedala njegova noseča žena, s katero sta že imela tri otroke, je bolnišnično oskrbo odklanjal zato, ker ni želel biti del covidne statistike.