Najnovejši podatki: toliko primerov okužbe so potrdili v soboto

V soboto so v Sloveniji ob 1.396 PCR-testih potrdili 273 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov znaša 19,6 odstotka in je 2,3 odstotka višji kot dan pred tem. V državi je trenutno več kot pet tisoč aktivnih primerov okužbe. V soboto sicer ni umrl noben bolnik s covidom-19.

V bolnišnicah se po podatkih sledilnika za covid-19 zdravi 129 ljudi oziroma osem več kot včeraj. 23 bolnikov se zdravi v enotah intenzivne terapije.

Po 14-dnevni pojavnosti na sto tisoč prebivalcev je Slovenija od včeraj v rdeči fazi epidemije. Ta po podatkih NIJZ trenutno znaša 237. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 418.

V primerjavi s petkom se je 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za osem, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa za štiri.

V petek so sicer ob 3.103 PCR-testih potrdili 538 okužb z novim koronavirusom, kar je pet primerov manj kot dan prej. Delež pozitivnih testov je znašal 17,3 odstotka in je bil za odstotek nižji kot dan pred tem. Zraslo pa je število hospitaliziranih oseb. Najmlajši hospitaliziran bolnik je star 21 let, najmlajši v intenzivni negi pa 39. Umrla sta dva človeka.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 5.067 aktivnih primerov okužbe oziroma 179 več kot dan prej.

Včeraj so opravili tudi 16.131 hitrih antigenskih testov (HAGT), ki pa jih dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi.