V petek so v Sloveniji ob 3.103 PCR-testih potrdili 538 okužb z novim koronavirusom, kar je pet primerov manj kot dan prej. Delež pozitivnih testov znaša 17,3 odstotka in je za odstotek nižji kot dan pred tem. Zraslo pa je število hospitaliziranih in oseb, ki jih zdravijo v oddelkih za intenzivno nego. Umrli sta dve osebi.