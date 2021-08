Sporno pismo ravnatelja OŠ Prebold je samo vrh ledene gore

Spletna stran na portalu Arnes, kjer je ravnatelj osnovne šole Prebold Peter Žurej pred časom zapisal, da nasprotuje cepljenju in to podkrepil z argumenti spletnih strani, ki veljata za zloglasna vira dezinformacij in napačnih podatkov o cepivih.

Spletna stran na portalu Arnes, kjer je ravnatelj osnovne šole Prebold Peter Žurej pred časom zapisal, da nasprotuje cepljenju in to podkrepil z argumenti spletnih strani, ki veljata za zloglasna vira dezinformacij in napačnih podatkov o cepivih. Foto: Matic Tomšič

V petek je v slovenski javnosti veliko prahu dvignilo pismo ravnatelja osnovne šole Prebold Petra Žureja , v katerem je ministrstvi za zdravje in izobraževanje prosil za dokaze o tem, ali virusi povzročajo bolezni in kako učinkovita so cepiva proti bolezni covid-19. Ravnatelj cepljenju sicer goreče nasprotuje, svoja stališča pa v veliki meri utemeljuje z objavami oseb in spletnih strani, ki širijo dezinformacije in teorije zarot.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ravnatelja osnovne šole Prebold po prejemu njegovega pisma, v katerem je med drugim prosil za dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni, nalezljivosti virusov in učinkovitosti nošnje mask, testov PCR in cepljenja proti bolezni covid-19, preusmerilo do vsebin na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Evropskega centra za preprečevanje bolezni ter Svetovne zdravstvene organizacije.

Žurej je ministrstvo zavrnil, češ da želenih dokazov tam ni mogoče najti. Po poročanju portala N1 je sicer zatrdil, da njegov motiv za iskanje dokazov ni kljubovanje ukrepov, ki jih oblikujejo strokovnjaki in vlada, temveč skrb za človekove pravice in pravno državo.

Toda mogoče je, da ravnatelj preboldske osnovne šole ni pripravljen sprejeti kakršnih koli dokazov, za katere je prosil ministrstvi.

Ravnatelj nasprotuje cepljenju, ne verjame v viruse in meni, da pandemija bolezni covid-19 ni resnična

Peter Žurej je na svoji osebni strani na portalu Arnes že pred pandemijo bolezni covid-19 objavil sestavek z naslovom Nasprotujem cepljenju.

Svoje stališče je podkrepil z argumenti Roberta F. Kennedyja mlajšega, enega največjih svetovnih proticepilskih aktivistov in osebe, katere organizacija je v svetovnem vrhu po širjenju dezinformacij o cepivih, ter spletne strani Health Nut News, ki jo vodi proticepilska aktivistka in prodajalka prehranskih dodatkov Erin Elisabeth, partnerka Josepha Mercole, ki je z nasprotovanjem znanosti in prodajo prehranskih dopolnil ustvaril stomilijonski imperij.

V času epidemije bolezni covid-19 je je preboldski ravnatelj zelo aktiven na družbenem omrežju Facebooku, kjer na svojem osebnem profilu javno objavlja skoraj izključno vsebine, ki nasprotujejo cepljenju proti bolezni covid-19 in nošnji zaščitnih mask.

Vse objave ravnatelja OŠ Prebold, ki jih omenjamo v tem prispevku, so javne in jih lahko tako vidi vsak, ki ima dostop do družbenega omrežja Facebook. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Iz objav, ki jih na Facebooku deli Žurej, je razvidno tudi, da ne verjame v viruse kot povzročitelje bolezni ter da meni, da je bila pandemija načrtovana že pred leti in da so karantenski ukrepi primerljivi s koncentracijskimi taborišči v nacistični Nemčiji. Njegova stališča se prekrivajo s stališči najbolj radikalnih proticepilskih skupnosti v Sloveniji, kot sta Maske DOL Anice Bidar in Gibanje OPS Ladislava Trohe, katerih objave Žurej občasno tudi deli.

