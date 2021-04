Dezinformacijski odred: to so osebe, ki ovirajo konec epidemije

Dezinformacije in lažne novice o bolezni covid-19 in cepivih po mnenju številnih strokovnjakov in politikov veljajo za eno največjih groženj javnemu zdravju in vrnitvi v normalnost.

Okrog dvema tretjinama vseh neresnic, ustrahovanj in zavajanj o cepljenju proti novemu koronavirusu, ki krožijo po družbenih omrežjih, je mogoče slediti do samo dvanajstih "tovarn" lažnih novic o cepivih.



To je pred kratkim razkril ameriški Center za boj proti digitalnemu sovraštvu in družbeni omrežji Facebook in Twitter tudi s pomočjo vidnih politikov v ZDA, med drugim senatorke Amy Klobuchar, pozval k ukrepanju. Tega kljub zatrjevanju, da bo zadeva urejena, do tega tedna še nista storila.

Kdo je v tako imenovani dezinformacijski dvanajsterici?

Gre za imena, ki so v spletnih skupnostih nasprotnikov cepljenja in podpornikov vseh mogočih teorij zarot znana že nekaj časa, v zadnjem letu oziroma od začetka epidemije bolezni covid-19 pa so se začela prebijati tudi v druge pore življenja na družbenih omrežjih.

Center za boj proti digitalnemu sovraštvu je kot največjega vplivneža na področju razpihovanja zavajajočih informacij o cepljenju proti novemu koronavirusu prepoznal ameriškega osteopata in zagovornika alternativne medicine Josepha Mercolo.

V ozadju tako imenovanih proticepilskih kampanj, ki jih podpira Joseph Mercola, so tudi njegovi finančni interesi. Mercola namreč ogromno zasluži s prodajo knjig o alternativni medicini, ki ji je voda na mlin prav demonizacija sodobnih metod zdravljenja in preventive, torej cepiv, in s prodajo prehranskih dopolnil. Foto: Wikimedia Commons

Proticepilsko gibanje, ki ga spodbuja in tudi financira Mercola, je v letu 2020 ob pozivom proti cepljenju med drugim razpečevalo trditve, da je bolezen covid-19 navaden prehlad in nevarne nasvete za domnevno preprečevanje okužbe s koronavirusom, kot je inhaliranje vodikovega peroksida.

V ozadju kampanje širjenja zavajajočih informacij je najverjetneje tudi finančni interes Josepha Mercole, ki upravlja uspešen imperij distribucije prehranskih dopolnil, od začetka pandemije pa še posebej promovira vitamin D. Medij Washington Post je vrednost njegovega premoženja konec leta 2019 ocenil na sto milijonov ameriških dolarjev.

Drugi veliki generator dezinformacij o bolezni covid-19 in predvsem o cepivih je po ugotovitvah Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu Robert F. Kennedy mlajši, nečak leta 1963 ustreljenega nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja.

Odvetnika Roberta F. Kennedyja, ki mu je družbeno omrežje Instagram zaradi širjenja dezinformacij letos ukinilo uporabniški račun, v zvezde kujejo tudi v nekaterih slovenskih spletnih skupnostih nasprotnikov cepljenja. Foto: Reuters

Robert F. Kennedy mlajši v krogih nasprotnikov cepljenja uživa status neke vrste superzvezdnika. Prek organizacije Children's Health Defense med drugim nasprotuje tudi uvedbi brezžičnih mobilnih omrežij pete generacije (5G), vpleten pa je tudi v širjenje teorije zarot o svetovnih elitah, ki naj bi jim poveljeval Bill Gates. Roberta so zaradi njegovega precej uspešnega sejanja dvomov v napredek znanosti na področju razvoja cepiv pred dvema letoma med drugim kritizirali tudi drugi člani klana Kennedy.

Med dvanajsterico razpihovalcev zavajajočih dejstev o cepivih proti bolezni covid-19 se uvrščajo tudi:

- Ty Bollinger in njegova žena Charlene. Ty nima izobrazbe s področja medicine, a trdi, da pozna resnico o raku in kemoterapiji, cepivih in tudi ameriških volitvah, je tudi podpornih teorije zarote QAnon. Svoje trditve je uspešno vnovčil, saj je je dobro prodajal svoje knjige in spletne oddaje. Na družbenih omrežjih mu sledi več kot milijon ljudi.

- Sherri Tenpenny, nekdanja ameriška osteopatska zdravnica in znana aktivistka proti cepivom, ki je še pred dvema mesecema trdila, da bo zaradi cepljenja proti novemu koronavirusu v roku enega leta umrlo ogromno ljudi.

Sherri Tenpenny je podpornica že večkrat ovržene študije zdravnika Andrewa Wakefielda, ki je poskusil dokazati, da cepiva pri otrocih povzročajo avtizem, mnogokrat pa jo citirajo tudi slovenska proticepilska gibanja. Foto: Wikimedia Commons

- Rashid Buttar, ameriški osteopatski zdravnik, ki je med drugim trdil, da se novi koronavirus prenaša prek baznih postaj omrežja 5G in sledi, ki jih na nebu puščajo letala, ter da je koronavirus pomagal razviti ameriški imunolog Anthony Fauci.

- Filozof Sayer Ji in njegova partnerka, "holistična psihiatrinja" Kelly Brogan, ki med drugim trdita, da je Pfizer-BioNTechovo cepivo proti novemu koronavirusu že pobilo več ljudi kot dejanska bolezen covid-19.

- Ben Tapper, kiropraktik, ki prek svoje prisotnosti na družbenih omrežjih sledilce prepričuje, da je pandemija bolezni covid-19 del načrta svetovnih elit za nadzor nad prebivalstvom. Pred kratkim je sodeloval tudi z zloglasnim britanskim generatorjem teorij zarot Davidom Ickejem, ki so ga zaradi širjenja lažnih novic izpljunile že tako rekoč vse velike platforme (Facebook, Twitter, YouTube).

- Rizza Islam in Kevin Jenkins, ameriška aktivista, katerih zavajajoče objave o cepivih ("Prepričali so vas, da je v redu, če se sami pobijate s cepljenjem", na primer) so namenjene predvsem temnopoltemu prebivalstvu ZDA. Islam ima na družbenem omrežju Instagram tudi profil s skoraj 40 tisoč sledilci, na katerem cepljenje proti bolezni covid-19 primerja z zloglasno kar 40 let trajajočo študijo Tuskegee, pri kateri so z boleznijo sifilis načrtno okužili zdrave temnopolte moške, nato pa jih niso zdravili, temveč so opazovali potek bolezni.

- Erin Elisabeth, ki na svoji spletni strani Health Nut News in treh profilih na družbenih omrežjih, ki imajo skupno skoraj milijon sledilcev, ne širi le potencialno smrtonosnih zdravstvenih nasvetov (Če imate raka, pozabite na kemoterapijo, raje jemljite kurkumo!), temveč tudi klasične dezinformacije o bolezni covid-19, ki med drugim omenjajo Billa Gatesa, bančno družino Rothschild in zdravilo hidroksiklorokin.

- Ginekologinja Christiane Northrup, ki je na Facebooku, kjer ji sledi več kot 500 tisoč ljudi, med drugim trdila, da bo cepljenje proti bolezni covid-19 povzročilo 800-odstotno povečanje pogostosti kroničnih obolenj.

Pri večini objav nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19, tudi tistih, ki jih producirajo zgoraj naštete osebe, se pogosto pojavlja tudi prekrivanje z drugimi teorijami zarot, na primer o mobilnih omrežjih pete generacije 5G in sledeh, ki jih po nebu vlečejo potniška in tovorna letala. Gre za potrditev nenapisanega pravila: ko verjameš v eno teorijo zarote, verjameš v vse. Foto: Reuters

Srb vzbujajoč doseg laži, tisti, ki imajo v rokah škarje in platno, pa še vedno ne ukrepajo dovolj

425 uporabniških računov na družbenih omrežjih, ki so skoraj dve tretjini vsebin počrpali od zgoraj naštetih nasprotnikov cepljenja, je do konca leta 2020 svoje objave z zavajajočimi informacijami o bolezni covid-19 prikazalo skoraj 60 milijonom ljudem. Resnična številka je najverjetneje še višja, saj Center za boj proti digitalnemu sovraštvu v svoji oceni ne upošteva zaprtih spletnih skupnosti ali naraščajočega števila tako imenovanih mikrovplivnežev, ki lažne novice servirajo svojim majhnim, a zvestim bazam sledilcev.

Konec marca, ko je poročilo o dvanajstih najbolj plodovitih razpečevalcih dezinformacij o bolezni covid-19 postalo javno, sta se tehnološka velikana Facebook, ta je tudi lastnik Instagrama, in Twitter zavezala k ukrepanju. K reševanju problematike lažnih novic so jih pozvali tudi v ameriškem kongresu.

Toda najnovejši podatki, ki jih je Center za boj proti digitalnemu sovraštvu razkril ta teden, kažejo na to, da se je v mesecu dni spremenilo zelo malo oziroma skoraj nič.

Deset od dvanajstih "problematičnih" javnih oseb še vedno objavlja na Facebooku in na Instagramu, devet pa jih dvome o cepljenju še naprej seje prek Instagrama. Pri tem je treba omeniti, da so na primer Robertu F. Kennedyju mlajšemu uporabniški račun na Instagramu ukinili že februarja, torej pred objavo poročila o tako imenovani dezinformacijski dvanajsterici.

