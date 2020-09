Slovenska igralka Tanja Ribič na družbenem omrežju Facebook v zadnjih tednih izraža odločno nasprotovanje ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa, češ da ljudem jemljejo svobodo. Ribičeva med svojih 30 tisoč sledilcev občasno deli objave o bolezni covid-19, ki jih je Facebook označil za lažne novice. Zadnja objava , za delitev katere svoje sledilce prosi Tanja Ribič, ustreglo ji jih je že več kot 460, prihaja od vira, ki so ga v ZDA označili kot ekstremnega, homofobnega in antisemitskega.

S "Hitro hitro!!! Poglejte, delite, dokler spet ne blokirajo! Presnemite...!" slovenska igralka Tanja Ribič poziva k ogledu, delitvi in shranjevanju s pametnim telefonom posnetega videoposnetka, na katerem je govora o tem, da je bolezen covid-19 pravzaprav le izgovor globalne elite, da prevzame oblast nad svetom.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Videoposnetek, ki ga je delila Tanja Ribič, ima hrvaške podnapise, ki so na nekaterih mestih morda taktično "napačni" za ustvarjanje še bolj temačnega, grozečega tona:

Primer: ob omenjanju humanitarnih organizacij, med katerimi je tudi tista, ki jo vodi Bill Gates, je angleška beseda za kritično pomembne prevedena v "zlobne". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri objavi Tanje Ribič ne izvemo, kdo je avtor videoposnetka, smo pa izvirnik našli na spletni strani YouTube.

Objavljen je bil 6. avgusta, ima že 2,5 milijona ogledov, posnela pa ga je spletna podružnica medija The Remnant. Gre za najstarejši ameriški tradicionalni katoliški časopis, ki izhaja že od leta 1968.

Približno 25-minutni videoposnetek nekaj vplivnih oseb, ki bodo prisotne na prihodnjem Svetovnem gospodarskem forumu v švicarskem Davosu, obtožuje, da bodo pandemijo koronavirusa zlorabile za prevzem popolnega nadzora nad vsemi državami, že zdaj pa je njihov cilj zrušenje predsednika ZDA Donalda Trumpa, edinega človeka, ki jim to lahko prepreči.

Videoposnetek, ki ga je objavila Tanja Ribič, ima po manj kot enem dnevu že 25 tisoč ogledov, kar je skoraj toliko, kot ima Ribičeva sledilcev na družbenem omrežju Facebook. Kot smo pričakovali, je v videoposnetku seveda omenjen tudi dežurni krivec za covid-19 Bill Gates, ki ga obtožujejo vsega mogočega, od zdesetkanja svetovne populacije s cepivi do služenja na račun cepiv in celo čipiranja ljudi z nanoroboti, ki bodo skriti v cepivu za covid-19. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tako trdi Michael Matt, odgovorni urednik medija The Remnant in glavni voditelj oddaj, ki jih Remnant objavlja na spletni strani YouTube.

Matt med komentiranjem videoposnetka ne okoliši z delanjem zaključkov: zagotovo bo vzpostavljen novi svetovni red in s tem nadzor nad ljudmi, vsega sta kriva Bill Gates in George Soros, Al Gore pa naj bi rekel, da bodo naslednjo pandemijo povzročile kar podnebne spremembe.

Gre za trditve, o katerih v povezavi s covid-19 beremo že vsaj od marca. Remnant v drugih videoposnetkih, povezanih s pandemijo koronavirusa, tudi obsoja zaščitne ukrepe, kot je nošnja zaščitnih mask, in se norčuje iz priznanih zdravnikov, ki so se upali zoperstaviti Donaldu Trumpu, kot sta Anthony Fauci in Deborah Birx.

Časopis The Remnant je velik podpornik Donalda Trumpa, ki se v javnosti pogosto predstavlja kot veren človek, oziroma njegove ponovne izvolitve v Belo hišo. Michael Matt medtem gledalce svojega kanala na YouTubu in bralce časopisa opozarja, da bo morebitna izvolitev Trumpovega protikandidata Bidna pomenila konec ZDA, kot jih poznajo. Foto: Getty Images

Matt v nasprotju s številnimi nasprotniki ukrepov sicer ne zanika obstoja koronavirusa, a trdi, da je tako rekoč nenevaren vsem, ki so mlajši od 65 let, kar seveda ni povsem res. Prav tako ne omenja nikakor nedolžnih kroničnih posledic prebolevanja bolezni covid-19, ki jih medicina šele začenja odkrivati.

Remnant v svojo "juho" teorij o bolezni covid-19 vmešava tudi papeža Frančiška, kar ni presenetljivo, saj je več sto drugih videoposnetkov, objavljenih na kanalu TheRemnantVideo na spletni strani YouTube, namenjenih prav diskreditacijam in zasmehovanju papeža, ki velja za bolj progresivnega od predhodnikov.

Da je pandemija koronavirusa za ustvarjalce vsebin na YouTubu zlata jama, ni treba posebej poudarjati. Priljubljenost videoposnetkov, ki ponujajo "resnico" o bolezni covid-19, je izkoristil tudi The Remnant. Čeprav večino pozornosti od leta 2013, ko so objavili prvi videoposnetek, posvečajo zarotam v povezavi z Vatikanom in papežem Frančiškom, kar trije od njihovih petih najbolj gledanih videoposnetkov polemizirajo o bolezni covid-19. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Michael Matt in medij Remnant sta medtem radikalna zagovornika tradicionalnega katolištva, njuno poročanje pa pogosto prečka mejo ekstremnega. Splav je po trditvah medija satanistično žrtvovanje ljudi, na primer.

Southern Poverty Law Center, ena največjih organizacij za boj proti sovražnemu govoru in diskriminaciji v ZDA, je The Remnant medtem označila za homofoben in antisemitski medij, ki odkrito zaničuje ljudi judovskega porekla in pripadnike gejevske in lezbične skupnosti (LGBT).

Ribičeva protestirala tudi proti omrežju 5G, a objave izbrisala z družbenega omrežja Facebook



Pred pandemijo novega koronavirusa je Tanja Ribič na družbenem omrežju Facebook sicer tudi aktivno nasprotovala uvedbi mobilnega omrežja pete generacije oziroma omrežja 5G.



Objave v povezavi s 5G, ki so jih povzeli tudi nekateri slovenski mediji, je brez pojasnila sicer izbrisala s svojega profila na Facebooku. Še vedno jo je sicer mogoče opaziti na fotografijah z januarskega protesta slovenskih nasprotnikov 5G pred stavbo Akos v Ljubljani.

Preberite tudi: