Kdo ima v resnici velik finančni interes, da se nas cepi čim manj

Najbolj radikalni nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19 svoja stališča neredko pojasnjujejo s klasičnim argumentom iz univerzuma teorij zarot: vsi vpleteni v organizacijo in izvajanje cepljenja, na primer zdravniki in politiki, imajo prikrite finančne interese. Isti posamezniki medtem pogosto prezrejo ali pa preprosto nočejo videti zelo odkritih finančnih interesov tistih, ki z največjimi megafoni ljudi prepričujejo, da je cepljenje nevarno.

Zdravnik, ki je tudi poveljnik dezinformacijskega odreda

Milijoni ljudi vsak dan spremljajo svarila glede cepiv proti bolezni covid-19 in pojasnila, da gre za navadno gripo, ki jih na svoji spletni strani in profilih na družbenih omrežjih objavlja Američan Joseph Mercola. Mnogi jim tudi prikimavajo in jih upoštevajo.

Zakaj jih ne bi? Mercola je navsezadnje zdravnik, sicer ne virolog ali imunolog, ampak osteopat, kar pomeni, da zdravi s fizično manipulacijo kosti in mišic, toda vendarle zdravnik. Na Facebooku, kjer mu sledi 1,7 milijona ljudi, na profilu za špansko govoreče uporabnike pa še dodaten milijon, so ga nekdaj poznali po vzdevku Doktor zdravje.

Kljub temu, da je zdravnik, je bil Joseph Mercola letos spomladi izbran za enega od članov tako imenovanega Dezinformacijskega odreda, dvanajsterice posameznikov, za katere so ameriški akademiki ugotovili, da so najbolj odgovorni za širjenje zavajajočih in lažnih informacij o bolezni covid-19, cepivih in nasploh stanju ter poteku pandemije.

Joseph Mercola je Nacionalnemu centru za informacije o cepivih med letoma 2009 in 2018 nakazal slabe tri milijone ameriških dolarjev in je njihov daleč največji donator, saj njegove finančne injekcije predstavljajo skoraj polovico vseh finančnih sredstev v tem obdobju. Foto: Mercola.com

Mercola je bil zaradi svojega velikega vpliva in dosega izbran celo za poveljnika Dezinformacijskega odreda. Temu je morda bolj kot njegove objave na spletu, iz katerih veje preračunljivi skepticizem o vsem, kar je povezano s pandemijo, botrovalo njegovo izdatno financiranje Nacionalnega centra za informacije o cepivih, ameriške proticepilske organizacije, ki že leta velja za enega največjih svetovnih virov strašenja ljudi pred cepljenjem, ta status pa je še utrdilo lani po razglasitvi pandemije.

Nasprotniki ne le cepljenja proti bolezni covid-19, temveč cepljenja nasploh, priimek Mercola zelo dobro poznajo, saj se v spletnih skupnostih posameznikov, ki delijo enaka prepričanja o cepivih, pojavlja že nekaj let. Toda redkokdo, če sploh kdo, se sprašuje o celotnem spektru njegove motivacije za proticepilski aktivizem, marsikdo, sploh izven ZDA, pa najverjetneje tudi ne ve ali pa noče vedeti, kako Mercola plačuje položnice. Zdravniško prakso je namreč opustil že pred več kot desetletjem.

Zdravnik milijonar, ki na vsakem koraku nasprotuje stroki

Joseph Mercola je v krogih nasprotnikov cepljenja znan kot velik zagovornik naravne imunosti in kritik konvencionalnih metod zdravljenja, ki jih uporablja sodobna medicina. Pogosto zavrača znanstvena dognanja, glede katerih v zdravniški stroki prevladuje konsenz. Ko je izzvan ali demantiran, za to obtoži politiko ali globalno elito.

Mercola se je v zadnjih letih kar nekajkrat znašel pod drobnogledom regulatorjev, za kar je obtoževal ameriško politiko, velike farmacevtske družbe, neimenovane elite, poslovneža Georga Soroša, v obdobju pandemije bolezni covid-19 pa tudi ameriškega imunologa Anthonyja Faucija in milijarderja Billa Gatesa. Foto: Reuters

Tak pristop je Josephu Mercoli prinesel predano skupnost sledilcev. V njem mnogi vidijo dobrotnika, ki si prizadeva za izboljšanje njihovega zdravja na naraven način brez "kemije", ki jo proizvaja farmacija, in mučenika, ki ne kloni pred političnimi pritiski.

S sledilci je prišel tudi denar, veliko denarja. Joseph Mercola je že pred štirimi leti na poziv sodišča razkril, da vrednost njegovega premoženja presega sto milijonov ameriških dolarjev. Kako je zdravnik osteopat postal tako bogat?

Ustvari težavo, nato pa prodaja rešitev

Ko je leta 2009 opustil zdravljenje pacientov, se je Joseph Mercola popolnoma posvetil svojemu poslu, to pa je v prvi vrsti prodaja prehranskih dodatkov, kot so vitamini in minerali, zdrave prehrane in izdelkov ter pripomočkov za zdravo življenje. Mercola piše tudi knjige: njegova Resnica o covid-19 je trenutno šesta najbolje prodajana knjiga v spletni veletrgovini Amazon, v preteklosti je imel še nekaj drugih mednarodnih prodajnih uspešnic. Do leta 2013 je delovala tudi njegova klinika za naravno izboljšanje zdravja.

Joseph Mercola velja za zelo spretnega trgovca, ki ne prodaja zgolj izdelkov, temveč tudi sebe. V nasprotju z zelo radikalnimi nasprotniki cepljenja je precej zadržan, v svojih objavah na družbenih omrežjih pa praktično nikoli ne zapisuje trditev, temveč le postavlja skeptična vprašanja, ki pa so vseeno dovolj nedvoumna, da iz njih jasno veje njegova opredelitev do cepljenja. S tem se mu uspeva izogniti filtrom na družbenih omrežjih, ki zakrivajo oziroma odstranjujejo vsebine z dezinformacijami o cepljenju. V objavah na svoji spletni strani je v kritiziranju cepljenja in ukrepov medtem bolj neposreden, zaščitil pa se je z opombo čisto na dnu spletne strani, v kateri pojasnjuje, da so vse vsebine izključno njegovo osebno mnenje in da jih ne gre jemati kot nasvete zdravnika. Foto: Mercola.com

S trženjem izdelkov in storitev za zdravo življenje ni narobe nič. Sporno je to, da je Mercola v svoji poslovni karieri prek svojih spletnih kanalov večkrat ustvaril problem, za katerega je obtožil sodobno medicino, nato pa ljudem ponudil rešitev, ki so jo lahko kupili od njega.

Mercola se je v zadnjem desetletju zaradi tega večkrat znašel pod drobnogledom ameriških regulatorjev, ki so zoper njega zaradi potencialnega ogrožanja človeških življenj tudi ukrepali.

Leta 2011 je njegova spletna stran ženske prepričevala, naj opustijo preglede z mamogramom, s katerim odkrivajo rak dojk, in raje izberejo pregled s termografsko kamero, ki ga je ponujala njegova klinika. Posredovala je ameriška uprava za hrano in zdravila.

Leta 2012 je Mercola na svoji spletni strani lansiral serijo člankov, ki so promovirali solarije. Trdil je, da solariji v nasprotju z dognanji medicine ne povečujejo, temveč celo zmanjšujejo možnosti za razvoj kožnega raka. Solarije je tudi prodajal. Leta 2017 je, potem ko ga je zaradi zavajanja potrošnikov tožila ameriška zvezna komisija za trgovino, približno 1.300 kupcem solarijev vrnil skupno nekaj manj kot tri milijone ameriških dolarjev.

Partnerica Josepha Mercole je Erin Elisabeth, samooklicana najbolj cenzurirana ženska na internetu. Elisabethova na svoji spletni strani Health Nut News in treh zdaj že ugasnjenih profilih na družbenih omrežjih, ki so imeli skupno skoraj milijon sledilcev, ne širi le potencialno smrtonosnih zdravstvenih nasvetov (Če imate raka, pozabite na kemoterapijo, raje jemljite kurkumo!), temveč tudi klasične dezinformacije o bolezni covid-19, ki med drugim omenjajo Billa Gatesa, bančno družino Rothschild in zdravilo hidroksiklorokin. Tudi Erin Elisabeth tega ne počne iz dobre volje, temveč upravlja več spletnih trgovin s kozmetiko, probiotiki in drugimi prehranskimi dodatki ter drugimi izdelki za zdravje in življenjski slog. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Covid-19: kokoš, ki nese zlata jajca

Josepha Mercolo so ameriški mediji v zadnjih mesecih večkrat vprašali, ali se je v času pandemije bolezni covid-19 njegov dobiček povečal, a odgovora niso dobili. Obdobje epidemije je za Mercolo sicer zelo verjetno zlata jama, saj se v svojih zapisih na spletni strani in na družbenih omrežjih drugim temam že dobro leto dni tako rekoč ne posveča več. Poudarek daje skepticizmu glede zaščitnih ukrepov, v prvi vrsti nošenju mask, in pa cepljenju proti bolezni covid-19.

Da je pandemija za 67-letnega osteopata postala poslovna priložnost, je razkril takoj, ko je začel kot zanesljivo preventivo oziroma alternativo cepljenju in celo kot zdravilo za bolezen covid-19 promovirati vitamina C in D. Znanost je sicer načeloma naklonjena tezi, da primanjkljaj vitamina D lahko vodi do hujšega poteka bolezni covid-19, a dovolj dokazov, da jo dejansko preprečuje, ni.

Vitaminski dodatki, ki jih je Joseph Mercola v preteklosti promoviral tudi kot zdravila za druge bolezni in imel zaradi tega večkrat težave z ameriško zvezno upravo za hrano in zdravila, so že dolga leta med najbolje prodajanimi izdelki v njegovi spletni trgovini. Po poročanju več ameriških medijev naj bi Mercola z vitaminoma C in D ustvaril večino svojih milijonov, toda ta informacija uradno ni bila nikoli potrjena. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila je Mercolo letos spomladi zaradi tega opozorila, da zavaja potrošnike, in mu naložila, naj s tem nemudoma preneha. Vitamina C in D sta sicer še naprej dva od najbolje prodajanih prehranskih dodatkov v Mercolini spletni trgovini.

Mercola ima v ognju sicer še eno epidemično železo. Skupaj z okoljskim aktivistom Ronniejem Cumminsom je napisal knjigo Resnica o covid-19, ki je pravzaprav povzetek vseh negodovanj nasprotnikov ukrepov in cepljenja ter tudi zanikovalcev obstoja novega koronavirusa od začetka pandemije. Knjiga se je pred tedni začasno zavihtela celo na vrh seznama prodajnih uspešnic v največji knjigarni na svetu, Amazonovi, trenutno pa zaseda šesto mesto.

Še eden, ki odlično služi s prepričevanjem ljudi, da zdravniki ne vedo nič oziroma da so del velike zarote, je ameriški aktivist za alternativno medicino Ty Bollinger. Ty nima izobrazbe s področja medicine, a trdi, da pozna resnico o raku in kemoterapiji, cepivih in tudi ameriških volitvah, je tudi podpornik teorije zarote QAnon. Svoje trditve je uspešno vnovčil, saj je je dobro prodajal svoje knjige in spletne oddaje. Na družbenih omrežjih mu sledi več kot milijon ljudi. Foto: Wikimedia Commons

