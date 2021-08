Ravnatelj s svojim pismom ministrstvu poskrbel za zgražanje

Zdravstveni inšpektorat je doslej izvedel 710 nadzorov nad testiranjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Globo so izrekli le v enem primeru, in sicer v osnovni šoli Prebold, kjer se ravnatelj ni želel testirati. Gre za Petra Žureja, ki je po poročanju N1 ministrstvu za izobraževanje in ministrstvu za zdravje pred meseci poslal dopis, v katerem naproša za znanstvene dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni, za dokaze o prenosu prenosu domnevne viroze z osebe na osebo ter konkretne študije o učinkovitosti cepiv.

Dopis je danes zakrožil v javnosti in sprožil številne ogorčene odzive.

Na prošnjo ravnatelja se je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 v Sloveniji odzval minister za zdravje Janez Poklukar. "Primera ne poznam, kar vem, vem iz medijev, zato tega ne bi želel komentirati. Naš cilj je omogočiti, da vsi lahko odgovorno pristopijo k obvladovanju epidemije. Verjamem pa, da je med nami še vedno kdo, ki dvomi," je dejal minister.

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju test opravijo enkrat na teden

Med drugim je Poklukar pojasnil, da bo tudi v prihodnje državni proračun kril stroške hitrega testiranja za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, v vzgoji in izobraževanju, vključno z visokim šolstvom, in osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode. Zadostno bo tedensko testiranje, a testa za druge storitve ne bodo mogli uveljavljati dlje kot 48 ur. Tedensko samotestiranje bo za učence tretje triade in dijake prostovoljno.

"V pripravi so pravne podlage, da se bodo lahko zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter tudi v drugih delovnih skupinah, za katere je testiraje obvezno, samotestirali, in sicer enkrat na teden," je dejal Poklukar, ki pričakuje, da bi to lahko zaživelo po 6. septembru. Medtem ko se bodo otroci in mladostniki še naprej testirali doma, bo mesto samotestiranja za zaposlene določil delodajalec, je dodal.

Za dodaten komentar smo zaprosili ministrstvo za zdravje, ministrstvo za izobraževanje in ravnatelja osnovne šole Prebold. Na odgovore še čakamo. Zanimalo nas je, kaj so na ministrstvu za zdravje odgovorili ravnatelju, kako na ministrstvu za izobraževanje komentirajo ta dopis in ali je Žurej primeren za opravljanje te funkcije.

Na vprašanje, ali razmišlja o odstopu s funkcije ravnatelja, se Žurej še ni odzval.