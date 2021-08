Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so opravili 2.481 PCR-testov in pri tem potrdili 333 okužb z novim koronavirusom. Delež novookuženih znaša 13,4 odstotka, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah se trenutno zdravi 54 oseb, od tega 12 na intenzivni negi. Opravljenih je bilo tudi 25.461 hitrih antigenskih testov.

Število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh znaša 139. Povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu pa 257.

V sredo so sicer potrdili 381 okužb z novim koronavirusom, kar je 48 primerov več kot danes. Po oceni NIJZ število aktivnih primerov trenutno znaša 2.992. Ob tem na NIJZ ugotavljajo, da so visoko tvegani stiki okuženega najpogosteje člani istega gospodinjstva.

V zadnjih dveh tednih število potrjenih okužb narašča. V torek smo imeli največ okužb po 25. maju. Sredino število okužb je bilo za skoraj 50 odstotkov več kot teden dni pred tem, četrtkovo število pa za 67 odstotkov večje kot pred tednom dni.

Po zadnjih podatkih je polno cepljenih 867.369 oseb oziroma dobrih 41 odstotkov prebivalcev Slovenije.

V soboški bolnišnici so pripravljeni na četrti val epidemije

V soboški bolnišnici imajo pripravljeno osebje in prostore za spopad s četrtim valom epidemije. Ko bo v državi hospitaliziranih več kot 150 covidnih bolnikov, bodo namreč postali covidna bolnišnica. Načrt je v sredo potrdil svet zavoda, želijo pa si, da bi čim bolj normalno potekalo tudi običajno zdravljenje. Načrte so pripravili glede na izkušnje v preteklem obdobju za posamezne enote in tako tudi razporedili kader.

Direktor bolnišnice Daniel Grabar si ob tem želi, da bi z upoštevanjem vseh priporočenih ukrepov in s cepljenjem omogočili normalo delo drugih dejavnosti, in zagotavlja, da bodo vsem, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje koronavirusne bolezni 19, to tudi zagotovili.

Po načrtih bodo t. i. rdečo cono s 15 posteljami najprej vzpostavili v prvem nadstropju nekdanje stavbe ginekološko-porodniškega oddelka. Drugi programi bodo, razen zmanjšanja na negovalnem oddelku, potekali nemoteno, dokler ne bodo imeli več kot 15 covidnih bolnikov in še šest na intenzivnem zdravljenju. V nadaljevanju bodo covidne bolnike nameščali na druge oddelke.