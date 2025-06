V javni upravi se je zgodil nov primer kibernetskega tveganja. Po poročanju STA so na ministrstvu za javno upravo kupili kitajske USB-ključke, ki širijo škodljivo programsko kodo. Okužbo so potrdili v Uradu za informacijsko varnost, z opozorilom pa so bila seznanjena tudi druga ministrstva in občine.

Okuženi ključki so bili med drugim dostavljeni tudi na ministrstvo za digitalno preobrazbo, posamezne primere okužbe so zaznali celo na računskem sodišču. Po podatkih Urada za informacijsko varnost (URSIV) širjenje škodljive vsebine preiskujejo, ocenjujejo pa, da za zdaj ne gre za posebej nevarno obliko napada.

Kako varen je nadzor nad dobavo IT-opreme v javni upravi?

Primer okuženih ključkov znova postavlja vprašanja o nadzoru nad dobavo informacijske opreme v javni upravi – še posebej v luči kibernetskega napada na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v letu 2023, za katerega so bili osumljeni kitajski hekerji.

Nejasnosti glede naročila ključkov

Kot poroča STA, so na ministrstvu za javno upravo pojasnili, da po obstoječi krovni pogodbi za dobavo pisarniškega materiala in galanterije ne naročajo USB-ključkov: "Prav tako ključki niso bili vključeni v predhodno naročilo, so pa bili dodani med izvajanjem predhodne krovne pogodbe." Kot so še navedli, so USB-ključke z neposrednimi pogodbami, a na podlagi krovne pogodbe, lahko posamezni naročniki naročili sami.

Vloga podjetja Extra Lux

Po poročanju STA so ključke v slovenskem podjetju Extra Lux pred distribucijo dodatno prepakirali zaradi neustreznosti embalaž, vendar podjetje zaradi odsotnosti vodstva zadeve še ni komentiralo. Direktor podjetja Gregor Bogataj je napovedal, da bodo ukrepali prihodnji teden.