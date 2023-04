Ministrstvo za zunanje zadeve tarča kibernetskega napada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na MZZ so sprožili vse ustrezne varnostne postopke.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZZ) se je zgodil kibernetski napad, kar so po poročanju spletnega portala 24 ur na ministrstvu tudi potrdili.

Škodo po napadu še ocenjujejo, so pa na ministrstvu pojasnili, da napad po prvih ugotovitvah ni bil povezan s kandidaturo Slovenije za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN, še poroča portal.

Tarča kibernetskega napada so bila zunanja ministrstva več držav Evropske unije, še pravijo na MZZ.

Za STA so pojasnili, da so v fazi izvajanja varnostnih ukrepov ter ocenjevanja razsežnosti in posledic aktivnosti, delovanje ministrstva pa da ni moteno.

Na ministrstvu so še dodali, da so aktivnosti odkrili sami v sodelovanju s partnerji. Vzporedno s temeljito preiskavo so sprožili vse ustrezne ukrepe.