Zvezo Nato so napadli proruski hekerji

"Natovi kibernetski strokovnjaki se aktivno posvečajo incidentu, ki je prizadel nekatere spletne strani. Nato kibernetske incidente obravnava redno in takšne varnostne grožnje jemlje zelo resno," je za nemško tiskovno agencijo povedal njihov predstavnik.

V napadu je sodelovala ruska hekerska skupina Killnet

Zveza je novico sprva objavila na svojih družbenih omrežjih. Zapisali so, da so proruski hekerji napadli stran Natovega štaba za posebne operacije (NSHQ), ki je postala začasno nedostopna. Navedli so, da je pri napadu med drugimi sodelovala ruska hekerska skupina Killnet. Ta je bila povezana tudi z drugimi nedavnimi napadi, v katerih so bile tarče spletne strani nemškega bundestaga in policija.

Dodatnih podrobnosti o incidentu niso objavili.