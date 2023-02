Šarec: Seveda sem bil obveščen o tem, kar je kasneje pisalo v medijih

Minister je spregovoril tudi o nedavnem prijetju ruskih vohunov v Ljubljani: "Seveda sem bil obveščen o dogajanju, o katerem se je kasneje pisalo v medijih. O tem, ali je dobro, da to piše v medijih, imam svoje mnenje, ampak dejstvo je, da to ni nič novega."

Pojasnil je, da ministrstvo napade za zdaj uspešno odbija. Na vprašanje, ali gre za ruske hekerje, je odgovoril, da napadi prihajajo z različnih IP-naslovov, zato njihovega izvora v tem trenutku ne morejo potrditi.

O prijetju ruskih vohunov je bil obveščen

Minister je spregovoril tudi o nedavnem prijetju ruskih vohunov v Ljubljani: "Seveda sem bil obveščen o dogajanju, o katerem se je kasneje pisalo v medijih. O tem, ali je dobro, da to piše v medijih, imam svoje mnenje, ampak dejstvo je, da to ni nič novega, in zagotovo je treba biti pozoren na vse te pojave. Naj bo za tiste, ki vidijo neki idealen svet, to tudi znamenje, da idealnega sveta ni in da je tudi Slovenija seveda vsak dan napadena s take ali drugačne strani."

Z ministrom smo se poleg tega pogovarjali tudi o ruski invaziji na Ukrajino, velikih naložbah v Slovensko vojsko, odpovedi boxerjev in nakupu alternativnih vozil, kandidatu za notranjega ministra Boštjanu Poklukarju, vlogi državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Damirja Črnčeca in delovanju premierja Roberta Goloba.