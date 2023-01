Po naših neuradnih informacijah sta v Ljubljani prijeta domnevna ruska vohuna moški in ženska v partnerski zvezi. Oba sta imela državljanstvo in potni list tretje države in se nista predstavljala kot ruska državljana. Imela naj bi argentinsko državljanstvo. Zgoraj objavljamo posnetek zaslona strani Marie Rose Mayer Munos , domnevne ruske vohunke v Sloveniji, na družbenem omrežju LinkedIn.

Kot smo že pisali, je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) decembra lani odkrila in v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) priprla dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Domnevna ruska agenta sta imela v najeti pisarni v poslovni stavbi Lesnina za ljubljanskim Bežigradom odprto podjetje, ki naj bi se uradno ukvarjalo s preprodajo starin in nepremičnin. Oba pridržana sta trenutno v priporu.

Po neuradnih informacijah 24ur.com gre za državljana Argentine Mario Roso Mayer Munos in Ludwiga Gischa, ki sta delovala prek umetniške galerije Art Gallery 5'14 ter informacijsko-tehnološkega podjetja DSM & IT. Informacijo naj bi Sova prejela od ene od tujih obveščevalnih služb.

Za katero rusko tajno službo oziroma obveščevalno agencijo naj bi aretirana delala, nam ni uspelo izvedeti. Glede na neuradne informacije naj bi odkrita celica vohunov iz Ljubljane izvajala operacije ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so potrdili, da je slovenske organe pregona in pravosodja o delovanju obeh vohunov obvestila Sova. Kot smo izvedeli neuradno, naj bi operacija potekala v sodelovanju s tujimi obveščevalnimi službami.

Ker je zadeva na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, označena z določeno stopnjo tajnosti, na tožilstvu več informacij ne morejo posredovati, so pa za STA dodali, da v preteklosti še niso obravnavali nikogar zaradi kaznivega dejanja vohunstva.

Tudi na Sovi poudarjajo, da so podatki, ki jih agencija pridobi v okviru izvajanja nalog iz 2. člena zakona o Sovi, tajni in jih agencija zato ne posreduje v javnost in javno ne komentira, so sporočili za STA.