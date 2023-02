Golob v DZ poslal kandidaturo Boštjana Poklukarja za ministra za notranje zadeve

Premier Robert Golob je v DZ poslal kandidaturo Boštjana Poklukarja za ministra za notranje zadeve, so za STA potrdili v DZ. DZ bo Poklukarja za novega notranjega ministra potrjeval na redni februarski seji, ki se bo začela 20. februarja. Glede na poslovniške roke bo Poklukar svoje načrte v prihodnjem tednu predstavil tudi pristojnemu parlamentarnemu odboru.

Kandidati za ministra

V zadnjih tednih se je med kandidati najpogosteje omenjalo prav Poklukarja, ki je ta resor vodil že v času vlade premierja Marjana Šarca. Poleg Poklukarja sta se kot kandidata omenjala tudi strokovnjak za vprašanja varnosti Miroslav Žaberl in nekdanji minister za pravosodje v vladi Boruta Pahorja Aleš Zalar.

Poklukar je magister javne uprave. Bil je član nekdanje LMŠ, od združitve te stranke z Gibanjem Svoboda pa je član največje vladne stranke premierja Goloba. Od leta 1991 je zaposlen na ministrstvu za obrambo. Kot pripadnik Slovenske vojske je opravljal različne naloge in dosegel čin višjega štabnega vodnika. Bil je odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra in srebrno medaljo Slovenske vojske, kot udeleženec v vojni za Slovenijo pa s spominskim znakom Stražnice 1991.



Od leta 2015 je bil zaposlen v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je med drugim vodil Regijski center za obveščanje Kranj. Kot predstavnik za odnose z javnostmi uprave za zaščito in reševanje za področje migracij je sicer aktivno sodeloval pri soočanju z begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Soočanje z vprašanjem migracij pa je bilo tudi v središču njegovega prvega ministrskega mandata med septembrom 2018 in marcem 2020. Od junija lani vodi Upravo Republike Slovenije za vojaško dediščino na obrambnem ministrstvu.



Poklukar se je rodil januarja 1971 na Jesenicah, danes pa živi na Bledu, kjer je na zadnjih lokalnih volitvah tudi kandidiral za občinskega svetnika na listi Svobode.

Še preden je premier Golob v DZ poslal kandidaturo Poklukarja, je več nevladnih organizacij nanj naslovilo pismo, v katerem so opozorile, da je ministrstvo za notranje zadeve ena ključnih institucij v državi za zagotavljanje varnosti prebivalcev in pregon kriminalitete ter varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi demokratičnih načel delovanja. Predsednika vlade pozivajo, da to upošteva pri izbiri novega ministra oziroma ministrice.

Nevladne organizacije proti Poklukarju

V pismu so v šestih točkah izpostavili tudi ključna področja sodelovanja z notranjim ministrstvom, in sicer strategijo na področju migracij, prenovo zakonov o mednarodni zaščiti in tujcih, pripravo zakona o integraciji in zakona, ki bi uredil položaj otrok brez spremstva, ureditev položaja izbrisanih, prenovo zakona o javnih zbiranjih in ukrepe na področju nasilja v družini in nasilja nad ženskami.

Spomnili so tudi, da imajo nekatere nevladne organizacije dolgoletne izkušnje sodelovanja z ministrstvom za notranje zadeve, njihovo temeljno pričakovanje pa ob tem ostaja odprtost in pripravljenost na konstruktiven in strokoven dialog. V luči tega je direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij Katarina Bervar Sternad za Dnevnik ocenila, da Poklukar, ki je stolček na čelu notranjega ministrstva enkrat že zasedal, sodi med ministre, ki so poslušali, a dialog ni dal rezultatov. Glede na dosedanje izkušnje in njihova pričakovanja ocenjujejo, da Poklukar ni primeren kandidat.

V kabinetu predsednika vlade ob tem pojasnjujejo, da so vse pobude državljanov dobrodošle, a da se nanje nikoli neposredno ne odzivajo, jih pa preučijo in upoštevajo pri oblikovanju politik.