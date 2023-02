Šarec: Prvi konvoj z materialno pomočjo bo prispel prej kot v tednu dni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljnjo materialno pomoč bo Uprava RS za zaščito in reševanje izvedla na podlagi nadaljnjih zaprosil Turčije ob upoštevanju razpoložljivih materialnih sredstev.

Nadaljnjo materialno pomoč bo Uprava RS za zaščito in reševanje izvedla na podlagi nadaljnjih zaprosil Turčije ob upoštevanju razpoložljivih materialnih sredstev. Foto: Gaja Hanuna

Iz Državnega logističnega centra Roje je proti Turčiji, ki jo je v ponedeljek prizadel silovit potres, danes krenil prvi konvoj z materialno pomočjo za prizadete. Slovenija jim bo pomagala s 25 šotori, ustreznimi grelci in tisoč odejami. Ocenjena vrednost prve pošiljke skupaj s prevozom je 245.900 evrov.

Minister za obrambo Marjan Šarec je v izjavi za medije dejal, da bo konvoj na prizadeta območja v Turčiji, če ne bo logističnih težav, prispel prej kot v tednu dni. "Vemo, da je tam mraz, da so razmere izjemno neugodne, sneg, mraz, zato so res najbolj koristni šotori, grelci, odeje, terenske postelje, agregati," je pojasnil.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Ob tem je napovedal, da bo Slovenija Turčiji pozneje še dodatno pomagala, prav tako sledi pomoč Siriji, do katere je iz različnih razlogov dostop otežen.

Da bi pomoč prišla v prave roke, sta potrebna centralna koordinacija in postopno dodajanje pomoči posamezni državi glede na potrebe, kajti če se zgodi, da se vse zgrne naenkrat, ima to povsem nasproten učinek, je ob tem pojasnil vršilec dolžnosti direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Leon Behin.

V okviru evropskega mehanizma pomoči se države povezujejo tudi v transportu, kar pomeni, da bomo tudi v prihodnje združevali pošiljke različnih držav in jih dostavljali tudi po letalski poti, ki je nekoliko hitrejša, je dodal.

Pošiljko so odpremili s tovornjaki

Danes odpremljen tovor, ki vsebuje tudi grelce z določenimi substancami, ki so vnetljive, ne dovoljuje, da bi jih peljali po zraku, zato so se po besedah Behina odločili, da pošiljko odpremijo s tovornjakom.

Nadaljnjo materialno pomoč bo Uprava RS za zaščito in reševanje izvedla na podlagi nadaljnjih zaprosil Turčije ob upoštevanju razpoložljivih materialnih sredstev, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Slovenija bo Turčiji in Siriji za okrevanje po uničujočem potresu sicer zagotovila tudi humanitarno pomoč v višini 400 tisoč evrov, je danes po dopisni seji sporočila vlada. Pozneje so z zunanjega ministrstva sporočili, da bo ministrstvo obema državama prek Slovenske karitas zagotovilo še dodatnih 100 tisoč evrov humanitarne pomoči iz lastnih sredstev.

Že v sredo je vlada sklenila, da Slovenija Turčiji prek mehanizma EU na področju civilne zaščite nameni tudi materialno pomoč v vrednosti 451.400 evrov.

V potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 17.500 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev preseglo število mrtvih po potresu v turški regiji Duzce leta 1999, ki je veljal za enega od najhujših v zadnjih desetletjih.