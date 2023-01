Objavljamo pogovor z žensko, ki je spoznala rusko vohunko iz Ljubljane

"Gospo sem spoznala oktobra lani na sejmu umetnin v Zagrebu. Povedala mi je, da ima svojo galerijo, na sejmu je bila že drugič, jaz sem razstavljala prvič. Bila je izjemno simpatična, povabila me je, naj se oglasim na kavi, ko bom naslednjič v Ljubljani. Pozneje sem na njeni spletni strani naletela na natečaj za izložbo in se prijavila. Nisem mogla verjeti, ko sem v medijih prebrala, za kaj gre. Niti v sanjah ne bi posumila, da gre za kaj takega. To je grozno," je v telefonskem pogovoru za Siol.net povedala hrvaška umetnica Mirjana Vajdić.

Hrvaška umetnica Mirjana Vajdić je na Zagrebškem velesejmu (Sejem umetnin v Zagrebu), ki je bil v začetku oktobra 2022, spoznala Mario Roso Mayer Munos, po neuradnih informacijah domnevno rusko vohunko, ki so jo decembra lani aretirali v Ljubljani.

Kot smo razkrili, naj bi skupaj z možem Ludwigom Gischem delala za rusko tajno službo oziroma obveščevalno agencijo. Glede na neuradne informacije naj bi odkrita celica vohunov iz Ljubljane izvajala operacije ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini.

Hrvaška umetnica o domnevni ruski vohunki

Vajdićeva je v telefonskem pogovoru povedala, da je bila Maria izjemno simpatična, suhe postave, črnih las. "Povedala mi je, da je poročena, da imata z možem galerijo in da živita v Ljubljani. Na sejmu je bila sama, bila je izjemno ljubezniva in spoprijateljila se je z umetniki, ki smo razstavljali blizu nje. Ona je prva pristopila k meni in začeli sva se pogovarjati. Komunicirali sva v angleščini. Na sejmu je zastopala umetnike z vsega sveta. Predstavljala je dobre, znane umetnike. Če se prav spomnim, je bila edina iz tujine, preostali razstavljavci smo bili iz Hrvaške," je pojasnila Vajdićeva.

Kot je še povedala, se je pozneje prijavila na slikarski natečaj, ki ga je Maria razpisala na svoji spletni strani, za članarino pa plačala deset evrov. Potem nista več komunicirali. Je pa sogovornica presenečenje doživela po novem letu, ko je ugotovila, da spletna stran Art Gallery 5'14 ne obstaja več.

"Nisem mogla verjeti, ko sem v medijih prebrala, za kaj gre. Nič se mi ni zdelo sumljivo. Niti v sanjah ne bi posumila, da gre za kaj takega. To je grozno," je še povedala Vajdićeva.

Z umetniki komunicirali prek elektronske pošte

Tudi slovenski oblikovalec Romeo Štrakl je eden od tistih, ki so sodelovali z umetniško galerijo Art Gallery 5'14, prek katere naj bi delovala domnevna ruska vohuna. Kot nam je pojasnil, je pred dvema oziroma tremi leti dobil elektronsko sporočilo s ponudbo za sodelovanje v spletni galeriji Art Gallery 5'14. V to je privolil, pozneje pa ni dobil nobene povratne informacije.

"Ko so začeli delovati, pred dvema ali tremi leti, sem privolil v objavo nekaj svojih stvari, potem ni bilo nobenega povpraševanja po mojih delih in niti vedel nisem, ali je to še aktivno," nam je povedal Štrakl in dodal, da je komunikacija potekala izključno prek elektronske pošte.

Iztok Retar, umetnik in profesor na primorski univerzi, ki se je prav tako znašel med razstavljavci v spletni galeriji, se ni spomnil imena Art gallery 5’14. "Ne spomnim se, da bi kdaj sodeloval z omenjeno galerijo, običajno umetnike samo prosijo, ali lahko na svoji spletni strani objavijo njihova dela, in verjetno sem se strinjal. Imena Ludwig bi se zagotovo spomnil, saj je bilo tako ime mojemu očetu," je povedal Retar.