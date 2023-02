Generalni sekretar zveze Nato namerava zapustiti položaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Diplomati iz več držav zveze Nato so pričakovali, da si bo Stoltenberg prizadeval za podaljšanje mandata do vrha prihodnje leto, s katerim bodo obeležili 75-letnico zavezništva. Foto: STA

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg se ne namerava potegovati za nov, četrti mandat, zato je jeseni mogoče pričakovati menjavo na čelu severnoatlantskega zavezništva. "Generalnemu sekretarju poteče mandat oktobra letos in ga ne namerava podaljšati," je danes potrdila tiskovna predstavnica Nata Oana Lungescu.

"Mandat generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga je bil podaljšan trikrat in skupno je bil na tem položaju skoraj devet let," je spomnila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Danes 63-letni nekdanji predsednik norveške vlade je prevzel položaj generalnega sekretarja Nata 1. oktobra 2014 in je vodil zavezništvo skozi več mednarodnih kriz.

Vodil je odziv Nata na rusko invazijo v Ukrajini

Med drugim so pod njegovim vodstvom zadnji vojaki Nata in ZDA avgusta 2021 zapustili Afganistan, kjer je nato znova prevzel oblast talibanski režim. Stoltenberg je prav tako vodil odziv Nata na rusko invazijo v Ukrajini februarja lani in vojno, ki ji je sledila, ta velja za najbolj brutalno po drugi svetovni vojni na evropskih tleh.

Po navedbah AFP je bil na položaju deležen spoštovanja, še posebej v vlogi mostu med evropskimi zavezniki in ZDA, tudi v obdobju nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je pogosto kritiziral Nato.

Diplomati iz več držav zveze Nato so pričakovali, da si bo Stoltenberg prizadeval za podaljšanje mandata do vrha prihodnje leto, s katerim bodo zaznamovali 75-letnico zavezništva. A po obisku v Washingtonu prejšnji teden so v njegovi pisarni potrdili, da bo jeseni zapustil položaj.