Erdogan Švedski ponovno sporočil, naj ne računa na vstop v Nato

"Švedska, ne trudite se zaman. Dokler boste vi in vaše varnostne sile dovolili, da se zažge in raztrga moja sveta knjiga Koran, ne bomo potrdili vaše vključitve v Nato," je v parlamentu dejal Erdogan.

Turški predsednik je sicer že v nedeljo opozoril, da bi lahko vstop Finske v Nato potrdil brez njihove sosede. Ob tem je ponovil zahtevo, da jim Švedska izroči osumljence, ki jim Turčija očita teroristične aktivnosti. "Če se zares želite pridružiti Natu, nam boste vrnili te teroriste," je Švedski sporočil Erdogan.

Pretekli teden so turške oblasti tudi preložile nov krog pogovorov s Švedsko in Finsko, potem ko je 21. januarja na protestu v Stockholmu švedsko-danski desničarski skrajnež Rasmus Paludan sežgal Koran. Švedske oblasti so sicer obsodile dejanja skrajneža, vendar so hkrati tudi branile široko opredelitev svobode govora v svoji državi.

Finski zunanji minister Pekka Haavisto je medtem v ponedeljek izjavil, da si Finska še vedno želi pridružiti Natu skupaj s Švedsko in dodal, da bi obe državi morali biti sprejeti v zavezništvo najkasneje do julija, ko bo v Vilni potekal vrh Nata.

Turčija in Madžarska ostajata edini od 30 držav članic zahodnega obrambnega zavezništva, ki še nista ratificirali vstopa Švedske in Finske v Nato, pri čemer naj bi Madžarska to storila še ta mesec.