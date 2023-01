Erdogan: Glede Finske se lahko odločimo drugače. Švedska bo nad tem šokirana.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če bo to potrebno, se lahko glede Finske odločimo drugače. Švedska bo nad tem šokirana," je turški voditelj še odgovoril na vprašanje v televizijskem pogovoru.

Do Erdoganovih izjav v televizijskem srečanju z mlajšimi volivci je prišlo nekaj dni zatem, ko je Ankara ustavila pogovore o vstopu v Nato s skandinavskima državama. Te je mogoče pripisati tudi majskim predsedniškim volitvam, na katerih kaže na tesen rezultat, zato verjetno želi mobilizirati konservativne in nacionalistične podpornike, dodaja AFP.

Turčija bo morda zeleno luč za vstop v Nato prižgala le Finski

Turški predsednik je nezadovoljen predvsem z zavrnitvijo Švedske, da jim izroči večje število osumljencev, ki jih Ankara povezuje z nezakonitimi kurdskimi skupinami in propadlim državnim udarom leta 2016. Z današnjimi izjavami je dal vedeti, da je pripravljen zeleno luč za Nato prižgati le Finski. "Če si zares želite pridružiti Natu, nam boste vrnili te teroriste," je Švedski sporočil Erdogan.

Turčija in Madžarska ostajata edini od skupaj 30 držav članic zahodnega obrambnega zavezništva, ki še nista ratificirali vstopa Švedske in Finske v Nato, pri čemer naj bi Madžarska to storila februarja.

Turčija je ta teden preložila nov krog pogovorov s Švedsko in Finsko, iz Ankare pa so v ponedeljek sporočili, naj Švedska ne računa na turško podporo glede vstopa v zavezništvo, potem ko je na sobotnem protestu v Stockholmu švedsko-danski desničarski skrajnež Rasmus Paludan sežgal Koran.

Švedske oblasti so sicer obsodile dejanja skrajneža, vendar so hkrati tudi branile široko opredelitev svobode govora v svoji državi. Finska je zaradi napovedane turške blokade vstopa Švedske sporočila, da bo razmislila o vstopu v zvezo brez sosede, čeprav skupni vstop ostaja "prva možnost".