Stoltenberg napoveduje pošiljke težkega orožja za Ukrajino "v bližnji prihodnosti"

Stoltenberg je ocenil, da je ruski predsednik Vladimir Putin naredil napako, ko je napadel Ukrajino. "Precenil je moč svojih oboroženih sil. Vidimo njihove napačne korake, njihovo pomanjkanje morale, težave z vodenjem, slabo opremo," je dejal. Dodal pa je, da so Rusi "pokazali, da so pripravljeni na velike izgube za dosego svojega cilja". Foto: Reuters

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v današnjem pogovoru za nemški dnevnik Handelsblatt povedal, da lahko Ukrajina kmalu pričakuje več pošiljk težkega orožja iz zahodnih držav. "Nedavne obljube glede težke vojaške opreme so pomembne - in v bližnji prihodnosti pričakujem več," je dejal.

Kijev že nekaj časa prosi za pomoč v obliki težkega orožja, tudi tankov, a so bile zahodne države doslej glede tega zadržane, ker se bojijo, da bo to razumljeno kot njihov vstop v vojno ali vda bodo znemirile Rusijo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prihodnji teden bo v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji srečanje ukrajinske obrambne kontaktne skupine, ki koordinira pošiljanje orožja Kijevu.

"Smo v odločilni fazi vojne," je povedal Stoltenberg. "Zato je pomembno, da priskrbimo Ukrajini orožje, ki ga potrebuje za zmago," je dejal.

Zahodne države od začetka ruske ofenzive v Ukrajini februarja lani širijo obseg orožja, ki ga dobavljajo Kijevu.

Na začetku tega meseca so Francija, Nemčija in ZDA obljubile francoske lahke tanke AMX-10 RC, 40 nemških pehotnih vozil Marder in 50 oklepnih vozil Bradley. Ukrajina pritiska, da se ji priskrbi še težka bojna vozila.

Britanski premier Rishi Sunak je v soboto v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo Velika Britanija zagotovila Ukrajini 14 tankov Challenger 2. Tako bi Velika Britanija po navedbah AFP postala prva zahodna država, ki bo Kijevu dobavila želene težke tanke.

