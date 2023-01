"Večkrat ustavimo svoje delo, da lahko slišimo krike ljudi izpod ruševin" #foto #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusi so v Dnipru napadli devetnadstropni stanovanjski blok.

Rusi so v Dnipru napadli devetnadstropni stanovanjski blok. Foto: Reuters

Ruske rakete so včeraj zvečer zadele stanovanjski blok v Dnipru. Ubitih je bilo najmanj 14 ljudi. Reševalne ekipe so vso noč delale pri temperaturah pod ničlo, da bi našle preživele v ruševinah devetnadstropne stanovanjske hiše, pod razbitinami pa je bilo slišati krike, poroča Sky News.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.29 Brutalen napad na stanovanjski blok v Dnipru

7.29 Brutalen napad na stanovanjski blok v Dnipru

Najmanj 14 ljudi je bilo ubitih v ruskem raketnem napadu na stanovanjski blok v ukrajinskem mestu Dnipro kot del velikega vala napadov, usmerjenih tako na civiliste kot tudi na energetsko infrastrukturo.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Reševalne ekipe so vso noč delale pri temperaturah pod ničlo, da bi našle preživele v ruševinah devetnadstropne stanovanjske hiše, pod razbitinami pa je bilo slišati krike.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se bo število smrtnih žrtev v četrtem največjem mestu v državi verjetno povečalo.

Več kot 60 ljudi je bilo ranjenih, do zdaj jim je uspelo rešiti 38, a okoli 2.50 zjutraj so jih še vedno veliko pogrešali, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Valentin Rezničenko.

Namestnik župana Dnipra Mihail Lisenko je v videoposnetku na družbenem omrežju dejal, da obupani prebivalci pogrešanim pošiljajo SMS-sporočila in dodal: "Večkrat ustavimo svoje delo, da lahko slišimo krike ljudi izpod ruševin."

Sobotni naval ruskih napadov je prizadel tudi kritično infrastrukturo v več drugih večjih mestih: Kijevu, Harkovu na vzhodu in Lvovu na zahodu.

Ukrajinskim zračnim silam je uspelo sestreliti 25 od 38 raket, ki so jih izstrelili okupatorji, vendar so tiste, ki so padle, povzročile motnje oskrbe z električno energijo.