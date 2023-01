"Vojna poteka v pozitivni dinamiki. Upam, da nas bodo naši borci še večkrat razveselili."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je menil, da vojaška operacija v Ukrajini po domnevnem ruskem zavzetju mesta Soledar, ki ga Kijev sicer še vedno zanika, poteka v "pozitivni dinamiki". "Dinamika je pozitivna in vse poteka po načrtih ministrstva za obrambo in generalštaba," je povedal v pogovoru za rusko televizijo, ki so ga objavili danes.