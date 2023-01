Pravoslavno novo leto praznovali tudi v nekaterih gostiščih v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novo leto so opolnoči vstopili tudi pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju. Novoletne zabave so v Sloveniji po treh letih premora zaradi epidemije covid-19 pripravili v nekaterih gostiščih. Živahno pa je bilo tudi v Srbiji, kjer so med drugim v središču Beograda novo leto mnogi pričakali na prostem.

Meniji na pravoslavno novo leto sicer običajno vsebujejo tradicionalne srbske jedi, kot so čevapčiči, pleskavice in drugo meso na žaru. Poleg postrežejo šobsko solato in pečen krompir s kajmakom. Po polnoči seveda na mizo pridejo še tradicionalne sarme.

Foto: Reuters Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za našim, gregorijanskim, zaostaja za 13 dni.

V katerih državah so opolnoči vstopili v novo leto?

Poleg Srbske pravoslavne cerkve so tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma približno 45 tisoč ljudi.